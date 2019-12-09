Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит держать оружие наготове

ВОДОЛЕЙ. Во вторник вы успешно реализуете свои финансовые идеи, если будете настаивать на воплощении своего плана, а не спустите все на тормозах и не отложите на другой раз. Ко второй половине недели можно приготовить большой кошелек для заслуженно заработанных денег.