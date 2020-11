Бизнес-гороскоп: Стрельцам стоит держать оружие наготове

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря

Гороскоп на неделю с 9 по 15 декабря ОВЕН. Финансовое положение стабильно. Но, если вы хотите хорошо отметить Новый Год, сейчас лучше не тратить лишнего, а отложить – на праздничный стол и подарки для близких. ТЕЛЕЦ. Финансовое положение обещает порадовать, но для этого необходимо приложить определенные усилия. Старайтесь внимательнее относиться к своим должностным обязанностям. Не откладывайте на завтра то, что можно сделать сегодня. В конце недели вероятны денежные поступления. БЛИЗНЕЦЫ. Необходимо основательно подготовиться к предстоящим праздникам, у вас есть все шансы провести их весело и приятно. Тем более, что под конец года вас явно ожидает дополнительная прибыль и интересные деловые предложения. РАК. Вы рискуете переоценить свои возможности и довести свой кошелек до полного истощения. Пожалейте беднягу, постарайтесь не тратиться на всякие пустяки. Вторник и среда - самые напряженные дни на работе, зато вы сможете проявить себя. Только не опаздывайте. ЛЕВ. Если ваш бюджет трещит по швам, то пришло время использовать кредитую карту. Только не увлекайтесь. И не тратьте больше, чем сможете отдать в беспроцентный период. Выходные - удачное время для приобретения компьютерной или бытовой техники. ДЕВА. Главным объектом ваших забот может стать денежный вопрос. Но ваши затраты на этой неделе щедро окупятся в будущем. Так что не жадничайте. В четверг и пятницу не исключены трудные переговоры, важные совещания и подготовка отчетов. ВЕСЫ. В начале недели лучше позабыть о новых идеях в бизнесе и коммерции, не стоит также заключать новые контракты, они не принесут желаемого результата. В пятницу во второй половине дня возможны важные финансовые новости. СКОРПИОН. В целом неделя стабильна и порадует вас солидной прибылью. Во вторник будут удачными заключенные договоры и сделки. В пятницу вероятны новые финансовые поступления. СТРЕЛЕЦ. Постарайтесь быть осторожнее в финансовых операциях, проверяйте надежность партнеров. В среду можно ожидать дополнительный доход. В четверг вероятны выгодные сделки. КОЗЕРОГ. В первой половине недели по независящим от вас обстоятельствам вы можете лишиться выгодных контрактов и перспектив. Но не падайте духом, скоро перед вами откроются новые возможности. И у вас появится шанс исправить свое материальное положение. В выходные будьте осторожны с чужими деньгами. ВОДОЛЕЙ. Во вторник вы успешно реализуете свои финансовые идеи, если будете настаивать на воплощении своего плана, а не спустите все на тормозах и не отложите на другой раз. Ко второй половине недели можно приготовить большой кошелек для заслуженно заработанных денег. РЫБЫ. Постарайтесь избегать конфликтов на работе. Иногда лучше уступить, чем добиться своего, но со всеми поссориться. При вложении денег в недвижимость внимательно проверяйте договоры и счета. Пятница может разочаровать полученными результатами. Зато в воскресенье вас ждут удачные покупки. Гороскоп предоставлен сайтом Ignio.com. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

