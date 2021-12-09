Контролировать создание доступной среды в Приморье помогут общественные организации

Уже в 2022 году заработает соцтакси для инвалидов I группы, детей-инвалидов и их сопровождающих не только в пределах Владивостока, но и по всему Приморью. В год будет доступно 20 поездок с места заказа до места назначения и обратно или 40 поездок в один конец. Также, с 2022 года получатели такой услуги не будут ограничены списком социально значимых мест, а смогут добраться на такси по любому необходимому адресу.