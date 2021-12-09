Ремни и шарф, любая доска, лыжи и санки помогут спасти человека

Ремни и шарф, любая доска, лыжи и санки помогут спасти человека
Ремни и шарф, любая доска, лыжи и санки помогут спасти человека
Вчера, 11:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Лёд в заливах и водоёмах Владивостока ещё непрочный и там легко провалиться, поэтому выезд транспорта на лёд категорически запрещён.

— Родителям необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Следует постоянно напоминать им, что развлечения на льду водоёмов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью, — подчеркивают специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю.

В пресс-службе краевого центра напомнили о том, что следует делать очевидцу, если тот увидел, как человек провалился под лед:

— немедленно крикните ему, что идете на помощь;

— приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;

— подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры, и ползите на них;

— к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;

— ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;

— бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;

— если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;

— действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;

— подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.

При возникновении критической ситуации следует немедленно звонить спасателям по городскому телефону 01 или мобильному 112.

Сюжеты:
Приморье
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ВладивостокМЧС
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