Ремни и шарф, любая доска, лыжи и санки помогут спасти человека

— Родителям необходимо обращать особое внимание на то, где находятся дети и чем они занимаются. Следует постоянно напоминать им, что развлечения на льду водоёмов представляют реальную угрозу их жизни и здоровью, — подчеркивают специалисты Главного управления МЧС России по Приморскому краю.
В пресс-службе краевого центра напомнили о том, что следует делать очевидцу, если тот увидел, как человек провалился под лед:
— немедленно крикните ему, что идете на помощь;
— приближайтесь к полынье ползком, широко раскинув руки;
— подложите под себя лыжи, фанеру или доску, чтобы увеличить площадь опоры, и ползите на них;
— к самому краю полыньи подползать нельзя, иначе и сами окажетесь в воде;
— ремни и шарф, любая доска, лыжи, санки помогут вам спасти человека;
— бросать связанные предметы нужно за 3-4 м до пострадавшего;
— если вы не один, то, взяв друг друга за ноги, ложитесь на лед цепочкой и двигайтесь к пролому;
— действуйте решительно и быстро, пострадавший коченеет в ледяной воде, намокшая одежда тянет его вниз;
— подав пострадавшему подручное средство, вытащите его на лед и ползком двигайтесь от опасной зоны.
При возникновении критической ситуации следует немедленно звонить спасателям по городскому телефону 01 или мобильному 112.