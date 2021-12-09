Студенты Приморья принесли краю победу во Всероссийском молодежном кубке «Управляй»

Студенты Приморья принесли краю победу во Всероссийском молодежном кубке «Управляй»
Студенты Приморья принесли краю победу во Всероссийском молодежном кубке «Управляй»
Сегодня, 10:37ОбществоФото: АНО «Россия – страна возможностей»
Три приморца вошли в число победителей

Студенты из Приморья стали призерами и победили во Всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!». Очный финал состоялся в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участие приняли 160 учащихся из 82 вузов и колледжей РФ.

Александр Ходаковский, Ирина Ведешина, Федор Шорников из ВГУЭС вошли в число победителей. Еще шестеро взяли «серебро». Бронза досталась троим.

Финалистов в 2021 году оценивали множество заинтересованных в работе с молодежью компаний и организаций. В том числе: «Газпром нефть», Почта России, Росатом, Ростелеком, Счетная палата РФ и другие. Также в оценке конкурсантов принимали участие финалисты и победители конкурса «Лидеры России».

Финалистов и победителей поздравил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков:

— Я от всей души поздравляю победителей Всероссийского молодежного кубка по менеджменту “Управляй!”. Три человека представляют Приморье, двое – Москву. Также победу одержали студенты из Смоленска, Твери, Краснодара, Ростовской и Московской области. Нам было по-настоящему трудно определить победителей, ведь все финалисты талантливы и амбициозны. Каждый участник выложился по максимуму. Уверен, их впереди ждет еще много побед.

Также он сообщил, что благодаря межпроектному взаимодействию внутри платформы «Россия – страна возможностей» победители и финалисты всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» могут с этого года попасть сразу в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал».

Сюжеты:
Приморье
ВладивостокконкурсПриморьестуденты
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