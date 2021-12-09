Студенты Приморья принесли краю победу во Всероссийском молодежном кубке «Управляй»

— Я от всей души поздравляю победителей Всероссийского молодежного кубка по менеджменту “Управляй!”. Три человека представляют Приморье, двое – Москву. Также победу одержали студенты из Смоленска, Твери, Краснодара, Ростовской и Московской области. Нам было по-настоящему трудно определить победителей, ведь все финалисты талантливы и амбициозны. Каждый участник выложился по максимуму. Уверен, их впереди ждет еще много побед.