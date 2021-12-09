Студенты Приморья принесли краю победу во Всероссийском молодежном кубке «Управляй»

Студенты из Приморья стали призерами и победили во Всероссийском молодежном кубке по менеджменту «Управляй!». Очный финал состоялся в Москве в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ. Участие приняли 160 учащихся из 82 вузов и колледжей РФ.
Александр Ходаковский, Ирина Ведешина, Федор Шорников из ВГУЭС вошли в число победителей. Еще шестеро взяли «серебро». Бронза досталась троим.
Финалистов в 2021 году оценивали множество заинтересованных в работе с молодежью компаний и организаций. В том числе: «Газпром нефть», Почта России, Росатом, Ростелеком, Счетная палата РФ и другие. Также в оценке конкурсантов принимали участие финалисты и победители конкурса «Лидеры России».
Финалистов и победителей поздравил заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Антон Сериков:
— Я от всей души поздравляю победителей Всероссийского молодежного кубка по менеджменту “Управляй!”. Три человека представляют Приморье, двое – Москву. Также победу одержали студенты из Смоленска, Твери, Краснодара, Ростовской и Московской области. Нам было по-настоящему трудно определить победителей, ведь все финалисты талантливы и амбициозны. Каждый участник выложился по максимуму. Уверен, их впереди ждет еще много побед.
Также он сообщил, что благодаря межпроектному взаимодействию внутри платформы «Россия – страна возможностей» победители и финалисты всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!» могут с этого года попасть сразу в заключительный этап олимпиады «Я – профессионал».