Участник премии «Звезда Дальнего Востока» проводит эко-туры по Приморскому краю

Участник премии «Звезда Дальнего Востока» проводит эко-туры по Приморскому краю
Участник премии «Звезда Дальнего Востока» проводит эко-туры по Приморскому краю
Сегодня, 10:26ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Участник конкурса «Звезда Дальнего Востока» Федор Шорников создал компанию «ТочноЗдесь» и вместе с командой проводит эко-туры по Приморскому краю. Проект участвует в номинации «Молодые львы».

Участники премии «Звезда Дальнего Востока» активно реализуют различные программы и проекты по социально-экономическому развитию Приморья. Их инициативы уже пользуются спросом на отраслевых рынках.

Бизнес Федора Шорникова действует с 2019 года. Опытные гиды знакомят желающих с самыми интересными и необычными природными достопримечательностями региона. Маршруты для туристов включают в себя острова в заливе Петра Великого, в частности Аскольд и Путятина, горы Пидан и Фалаза, уникальное скальное образование Парк Драконов, Смольные и Кравцовские водопады, полуострова Гамова и Брюса. В октябре услугами компании воспользовались около 130 человек.

Шорников со своим проектом участвует в программе «Наставничество» президентской платформы «Россия – страна возможностей». Вместе с наставником молодой бизнесмен уже планирует расширение бизнеса. В планах авторские и многодневные туры.

«Решил участвовать в премии, так как считаю, что моя компания помогает развивать экологический туризм в Приморье и в России в целом», — заявил Федор.

Евгения Алексеева также участвует в премии «Звезда Дальнего Востока» и претендует на победу в номинации «Молодые Львы». Она развивает образовательную программу «Дальневосточный старт», направленную на вовлечение молодежи региона в предпринимательство и проектную деятельность.

«Я стала победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов “Моя страна – моя Россия”, который проводила президентская платформа “Россия – страна возможностей”. Победа в конкурсе принесла нашему проекту грант в размере 700 тысяч рублей. В прошлом году мы запустили “пилот” программы. Этой осенью был осуществлен набор на второй поток, сейчас готовимся к первому демо-дню в декабре, где участники должны представить свои проекты», — рассказала Евгения.

На обучение и разработку своих идей у участников было две недели. Уже в декабре они будут защищать сови проекты перед представителями институтов развития Дальнего Востока и внешней инновационной средой региона.

Общее количество заявок в 2021 году — около 800. Их подали участники из 26 вузов ДФО.

«В прошлом году у нас было три ярких проекта, которые представили свои разработки на Восточном экономическом форуме. Один из них – это научный проект, реализуемый в партнерстве с Росатомом, второй – мобильное приложение для разработки иммерсивных аудио-прогулок во Владивостоке. Эта команда уже вышла на этап продаж. Третий проект – образовательная платформа для детей с элементами искусственного интеллекта и геймификации», — рассказала Евгения.

Общественно-деловая премия «Звезда Дальнего Востока» проводится с 2017 года при поддержке аппарата полномочного представителя Президента РФ в ДФО, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.

За время её существования лауреатами стали более 100 предпринимателей, организаций, общественных деятелей, журналистов.

Основная цель премии — показать Дальний Восток как «территорию роста» и национальный приоритет в развитии России.

Награждать победителй будут 9 декабря в Москве, в рамках «Дней регионов Дальнего Востока».

Сюжеты:
Приморье
БизнестуризмДальний ВостокПриморьемолодежь
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