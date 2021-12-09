В санатории Приморья едут отдыхать со всего Дальнего Востока

В санатории Приморья едут отдыхать со всего Дальнего Востока
В санатории Приморья едут отдыхать со всего Дальнего Востока
Вчера, 10:50ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Приморский край стал самым востребованным на Дальнем Востоке регионом для отдыха в санаториях в 2021 году.

К такому выводу пришёл портал бронирования Санатории-России.рф, который составил рейтинг самых популярных российских территорий для отдыха и лечения в санаториях в уходящем году.

По данным портала, в санаториях Приморья отдых в 2021 году обошелся в среднем в 3320 рублей в сутки за проживание, питание и лечение. Также в первой пятерке рейтинга популярности санаторно-курортного отдыха-2021 в ДФО составили Еврейская АО (3410 рублей), Бурятия (3260 рублей), Хабаровский край (2360 рублей) и Амурская область (2250 рублей).

Дешевле всего в Дальневосточном ФО отдых в санаториях в 2021 году обошелся в Амурской области и Забайкалье.

Самыми популярными регионами России для санаторно-курортного отдыха в 2021 году стали Краснодарский край, Крым и Ставрополье.

Рейтинг составлен по данным анализа популярности отдыха в санаториях России в 2021 году.

Сюжеты:
Приморье
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