Жители Приморья выбрали самый популярный нацпроект

По результатам социологического исследования ЦУР среди жителей региона об информированности о национальных проектах, лучше всего жители Приморья осведомлены о «Жилье и городская среда» (известен 46% респондентов) и «Безопасные и качественные дороги» (БКАД, известен 41% респондентов).

Также 31% знает о реализации национального проекта «Здравоохранение», 25% - о национальном проекте «Демография». Среди положительных изменений жизни в Приморском крае в связи с реализацией нацпроектов респонденты чаще всего называли ремонт дворов и мостов (25%), благоустройство города, в том числе парков, скверов и придомовых территорий (21%). Благодаря нацпроекту «Жилье и городская среда» в Приморье в этом году было благоустроено более 30 общественных территорий. На сегодняшний день обновленные или вновь построенные парки, скверы, видовые площадки появились в Арсеньеве, Большом Камне, Владивостоке, Дальнегорске, Дальнереченске, Лесозаводске, Находке, Партизанске, Спасске-Дальнем, Уссурийске, Фокино, Кавалерово и других населенных пунктах. «Уютные уголки появляются не только в крупных городах, но и небольших поселках, так как цель федерального проекта – охватить благоустройством все населенные пункты», – подчеркнула заместителя председателя Правительства Приморья Елена Пархоменко. На втором месте по узнаваемости нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Это неудивительно, так как ремонтные работы в разных районах края осуществлялись весь 2021 год. В полном объеме завершены работы на шести объектах региональной сети Приморского края, общей протяженностью 39,53 км. Так, по «БКАД» в этом году отремонтированы а/д Шкотово - Партизанск (12,7 км), Штыково – Ивановка – Реттиховка (8,3 км), Владивосток – Находка – Суражевка – Кролевец (3,5 км), Раздольное – Хасан (8 км), Краскино – Госграница (6,03 км), Артем – Находка – порт Восточный (1 км). Проведены ремонты дорог и в муниципалитетах. В том числе на улицах Щорса, Первая, Ульяновская, Херсонская и Дзержинская Артемовского городского округа, на улицах Анисимовская и Красноармейская в Шкотово, в Смоляниново – на Первомайской, Совхозной, Лесной. В Штыково проведен ремонт на улице Гидроузла, в Многоудобном – на Дуэльской, в Анисимовке – на Партизанской, в Новонежино – на Мельничной. В 2022 году в Приморском крае продолжится реализация национального проекта «Безопасные и качественные дороги». В плане ремонта - более 100 км трасс. 48% респондентов считают, что реализация национальных проектов положительно повлияет на жизнь в регионе. В большей степени изменить жизнь Приморского края к лучшему поможет осуществление национального проекта «Здравоохранение» (63%) и «Жилье и городская среда» (49%). Опрос проводился с 13 октября по 3 ноября 2021 года методом онлайн-анкетирования среди пользователей 4-х наиболее популярных в Приморском крае социальных сетей (Instagram (41%), «Одноклассники» (32%), «ВКонтакте» (23%), Facebook (4%)). В опросе приняло участие 710 респондентов из различных населенных пунктов Приморского края. «Вопросы о благоустройстве дворов, ремонте дорог стабильно входят в ТОП-3 тем обращений, которые ЦУР фиксирует из соцсетей и порталов «Госуслуги. Решаем вместе» и «Сделай Приморье лучше». Но благодаря национальным проектам ситуация в крае меняется к лучшему. Результаты нашего соцопроса показывают высокий уровень информирования граждан о нацпроектах и позитивное отношение к ним», - отметила и.о. руководителя ЦУР Приморского края Полина Степаненко.

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