Во Владивостоке вспоминали подвиг крейсера «Варяг»

На Морском кладбище во Владивостоке прошло памятное мероприятие, приуроченное к 118-й годовщине со дня героического боя крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» с японской эскадрой при Чемульпо.

У памятника на Братской могиле нижних чинов крейсера «Варяг 9 февраля собрались моряки ТОФ, ветераны флота, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища им. С. О. Макарова, участники региональных военно-патриотических движений и курсанты детско-юношеской флотилии. После проведения торжественного митинга участники патриотической акции под звуки военного оркестра возложили венки и цветы к подножию памятника, сообщили в пресс-службы Восточного военного округ Завершилась церемония прохождением торжественным маршем военных моряков, курсантов и воспитанников детских патриотических клубов. Во время русско-японской войны 1904–1905 годов, пытаясь прорваться из корейского порта Чемульпо (ныне — Инчхон) в Порт-Артур. Крейсер «Варяг» и канонерская лодка «Кореец», заблокированные в бухте, вступили в бой с противником. Российские корабли нанесли японскому флоту серьёзный ущерб. Но и сами, получив тяжёлые повреждения, не смогли продолжить бой и вернулись в гавань. Командир крейсера Всеволод Руднев приказал «Варяг» затопить, а «Кореец» взорвать — чтобы врагу не достались. После сражения 24 русских моряка лечились в Чемульпо, несколько из них — скончались, и, умирая от ран, просили похоронить их на родной земле. Их прах с согласия японского правительства зимой 1911 года погребли на Морском кладбище во Владивостоке.

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