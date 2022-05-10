Жители освобождённого Херсоне впервые участвовали в шествии «Бессмертного полка»

«Бессметный полк» в Херсоне прошёл по аллее Славы к Вечному огню.
— Я ребенок войны. Считаю себя советским человеком. Работал, жил и живу на советской земле, и праздник Великой Победы невозможно запретить или заставить нас забыть подвиг советского народа, — рассказал РИА Новости житель города, участник «Бессмертного полка».
Перед началом шествия с песнями военных лет выступили местные артисты. После представители местной администрации и горожане возложили цветы к Вечному огню.
— Я с Херсона. Мой дед воевал и похоронен здесь. Очень долго нам не разрешали отмечать так ярко наш любимый праздник. Сегодня у меня пилотка без звезды. Мне ее сорвали несколько лет назад, когда я вышла в ней на праздник. Но ничего, найдем и вернем на место, — поделилась с агентством своими впечатлениями жительница Херсона.
Российские военные развернули на аллее полевую кухню для всех желающих и организовали праздничный концерт.