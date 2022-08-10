Увлекательное занятие предлагает «Ростелеком» в компании с ЛитРес жителям Приморья

Крупнейший в России поставщик цифровых услуг приглашает жителей Приморского края оформить подписку на электронную библиотеку ЛитРес. Первые 14 дней доступ к тысячам электронных и аудиокниг – бестселлерам и классике, а также обучающим курсам предоставляется бесплатно.
Приморцы смогут найти в электронной библиотеке ЛитРес книги разных жанров как отечественных, так и зарубежных авторов, новинки литературы и классику. Самые свежие публикации появляются здесь быстрее, чем отпечатанный тираж в книжных магазинах. В каталоге 245 тысяч электронных и 54 тысячи аудиокниг.
Важно, что одной подпиской могут пользоваться до пяти человек, то есть в семье каждый найдёт интересную для себя книгу.
Пользоваться библиотекой ЛитРес можно на их сайте или через мобильные приложения «Читай». Для удобства пользователя во время чтения в приложении можно менять размер шрифта, его фон, яркость экрана, а также делать заметки и закладки. Книги можно загрузить в приложение и читать в нём без подключения к интернету. Приложение каждой библиотеки синхронизируется на разных устройствах — начав читать на смартфоне, можно продолжить чтение на планшете.
Узнать подробную информацию о тарифах и подключить подписку на ЛитРес можно по ссылке https://primorye.rt.ru/books, а также по бесплатному круглосуточному номеру телефона 8 800 100 08 00.
ПАО «Ростелеком» — крупнейший в России интегрированный провайдер цифровых услуг и решений, который присутствует во всех сегментах рынка и охватывает миллионы домохозяйств, государственных и частных организаций.
Компания занимает лидирующие позиции на рынке услуг высокоскоростного доступа в интернет и платного телевидения. Количество клиентов услуг доступа в интернет с использованием оптических технологий составляет около 11 миллионов, платного телевидения «Ростелекома» — 11 миллионов пользователей, из них 6,4 миллиона — IPTV.
«Ростелеком» является лидером рынка телекоммуникационных услуг для органов государственной власти России и корпоративных пользователей всех уровней.
Компания — признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, кибербезопасности, дата-центров и облачных вычислений, биометрии, здравоохранения, образования и жилищно-коммунальных услуг.