В Приморье разрабатывают новые меры по привлечению кадров в сферу здравоохранения

В Приморье разрабатывают новые меры по привлечению кадров в сферу здравоохранения

В Приморье разрабатывают новые меры по привлечению кадров в сферу здравоохранения

Сегодня, 11:16
Общество
Фото: Медиахолдинг 1Mi
В Приморье занимаются разработкой дополнительных мер по привлечению специалистов в медицинские учреждения. Также отдельное внимание уделяется совершенствованию доступности и качества медуслуг для населения.

Глава Приморья Олег Кожемяко провёл селекторное совещание с главными врачами больниц и поликлиник региона 9 сентября. Он отметил, что, несмотря на пандемию коронавируса, процесс модернизации здравоохранения региона должен идти непрерывно.

Олег Кожемяко подчеркнул, что сейчас в крае идёт активный ремонт зданий медучреждений, закупка нового оборудование и привлечение в работу квалифицированных кадров.

Только за 2020 год из бюджета края направили 35 миллиардов рублей — на них обновили оборудование и отремонтировали 56 медучреждений, запустили в работу шесть амбулаторных пунктов и 16 ФАПов. Также регион приобрел 32 машины скорой помои. В 2021 году на нужды медиков регион направил ещё 26 миллиардов рублей.

Больше внимание приморские власти уделяют развитию первичного звена в медицине. В ближайшие годы на обновление этого направления здравоохранение края получит около 8,5 миллиардов рублей.

Губернатор подчеркнул, что проблема с нехваткой кадров в медицинской отрасли до сих пор остаётся одной из ключевых. Он подчеркнул, что уже сейчас необходимо расширять существующие меры поддержки врачей и медсестер, стимулируя к работе и решая этот вопрос индивидуально в каждом учреждении.

Однако нехватка кадров не должна приводить к ограничениям в оказании медицинских услуг населению, добавил губернатор. Он подчеркнул, что важно задействовать весь нынешний потенциал: передвижную диагностику, вахтовые выезды медиков.

Отметим, что программа по модернизации проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие здравоохранения Приморского края» на 2020–2027 годы.

Сюжеты:
Приморский край
здоровьемедицина
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