Государственные структуры Приморья стали вдвое чаще подключать облачные сервисы

В 2020 году облака помогали компаниям запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи. В связи с этим более 48% портфеля потребляемых услуг #CloudMTS составили инфраструктурные сервисы, IaaS. Порядка 19% пришлось на сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места, что обусловлено активизацией дистанционных форматов. Для того чтобы обеспечить защиту от кибератак, бизнес пользовался услугами информационной безопасности из облака, доля которых превысила 12% среди всех подключений. В этом сегменте вдвое вырос спрос на сервисы для размещения персональных данных в облаке в соответствии с требованиями законодательства. Компании стали чаще подключать услуги облачного резервного копирования, заботясь о сохранности данных.