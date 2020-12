Государственные структуры Приморья стали вдвое чаще подключать облачные сервисы

ПАО «МТС» сообщает о росте спроса на облачные сервисы.

За 11 месяцев 2020 года объём хранимых и обрабатываемых данных в облаке провайдера #CloudMTS вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Вдвое вырос спрос на облака среди государственных структур Приморья. По сравнению с прошлым годом число клиентов облачных сервисов среди государственных структур выросло вдвое. Чаще всего представители этого сегмента пользуются резервным копированием ИТ-систем и баз данных, организовывают безопасную удаленную работу и переносят в облака внешние информационные ресурсы. В 2020 году облака подключали компании, занимающиеся производством промышленных товаров и продуктов питания, перевозчики и предприятия коммунального хозяйства, а также ИТ-компании, медиахолдинги и аптечные сети. Самыми активными потребителями облачных сервисов традиционно стали представители ритейла, на которых приходится более 30% портфеля #CloudМТS. Ритейл остается «облачным лидером» уже второй год подряд – в прошлом году отрасль также значительно опередила остальных игроков рынка по проникновению облачных технологий. Производство и сфера услуг поделили второе и третье место – на долю каждой из этих отраслей приходится по 15%. В 2020 году облака помогали компаниям запускать digital-проекты и развивать онлайн-продажи. В связи с этим более 48% портфеля потребляемых услуг #CloudMTS составили инфраструктурные сервисы, IaaS. Порядка 19% пришлось на сервисы для удаленной работы и виртуальные рабочие места, что обусловлено активизацией дистанционных форматов. Для того чтобы обеспечить защиту от кибератак, бизнес пользовался услугами информационной безопасности из облака, доля которых превысила 12% среди всех подключений. В этом сегменте вдвое вырос спрос на сервисы для размещения персональных данных в облаке в соответствии с требованиями законодательства. Компании стали чаще подключать услуги облачного резервного копирования, заботясь о сохранности данных. «В этом году мы зафиксировали заметный рост интереса к облачным сервисам у государственных структур, логистических и ИТ-компаний. Облака позволяют гибко реагировать на внешние изменения, которые становятся все разнообразнее. Размещение данных в облаке гарантирует их высокую доступность даже во время пиковых нагрузок на ресурсы, обеспечивает надёжность и безопасность работы. Кроме того, это эффективный инструмент оптимизации затрат, позволяющий экономить на ИТ-инфраструктуре до 25% ежемесячно», – отметила директор МТС в Приморском крае Евгения Сысоева. Во Владивостоке работает собственный дата-центр МТС, который является одной из ключевых площадок инсталляции облака #CloudMTS. Сотни приморских компаний безопасно хранят и обрабатывают корпоративные данные, используя преимущества облачного подхода. Среди клиентов #CloudMTS в Приморье АО «Корпорация развития Дальнего Востока», медиахолдинг PrimaMedia, супермаркет «Михайловский», ИТЦ Приморского края, сеть аптек «Монастырев» и другие крупные компании региона. Более 60% клиентов облачного провайдера пользуются комплексом услуг: мобильной связью и data-сервисами МТС Об облачной экосистеме МТС Облачная экосистема МТС включает в себя инфраструктурные решения в формате частных, публичных и гибридных облаков, комплекс консалтинговых и профессиональных услуг, услуги дата-центров и телеком-сервисы. В облачное направление бизнеса МТС входит собственный провайдер #CloudMTS, один из крупнейших российских провайдеров «ИТ-ГРАД», ориентированная на малый и средний бизнес платформа 1cloud и дата-центр «Авантаж». Экосистеме доверяют свыше 1,5 тысячи представителей крупного бизнеса. Среди клиентов экосистемы: ABBYY, Belka Car, S7, Tutu.ru, Газпромбанк и другие международные и отечественные компании.

