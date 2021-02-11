В России проиндексировали пособия для работающих граждан

В России проиндексировали пособия для работающих граждан

Сегодня, 12:42ОбществоPhoto: ФССВ Приморском крае соцвыплаты рассчитаны с учетом районного коэффициента
С 1 февраля 2021 года в России проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Постановлением Правительства от 28 января 2021 года «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций» установлен коэффициент индексации 1,049.

Как сообщили «Золотому Рогу» в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, в Приморском крае с учетом районного коэффициента (РК = 1,2) размеры пособий составят:

— единовременное пособие при рождении ребенка — 22 663,58 рубля;

-единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 849,88 рублей;

— ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) — 8 499,42 рублей;

— максимальный размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве — 83 502,9 рубля;

— максимальная сумма, исходя из которой определяется размер единовременной страховой выплаты пострадавшим на производстве — 108 600,52 рублей.

Кроме того, проиндексирован максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием. Выплата составляет 100% от среднего заработка, но не более– 334 011,59 рублей (здесь РК не применяется).

Социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 7 709,98 рублей.

Подробнее о пособиях можно узнать на сайте Приморского регионального отделения Фонда социального страхования www.r25.fss.ru.

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