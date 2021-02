В России проиндексировали пособия для работающих граждан

С 1 февраля 2021 года в России проиндексирован ряд социальных выплат и пособий. Постановлением Правительства от 28 января 2021 года «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций» установлен коэффициент индексации 1,049.

Как сообщили «Золотому Рогу» в Приморском региональном отделении Фонда социального страхования Российской Федерации, в Приморском крае с учетом районного коэффициента (РК = 1,2) размеры пособий составят: — единовременное пособие при рождении ребенка — 22 663,58 рубля; -единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских организациях в ранние сроки беременности — 849,88 рублей; — ежемесячное пособие по уходу за ребенком (минимальный размер) — 8 499,42 рублей; — максимальный размер ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве — 83 502,9 рубля; — максимальная сумма, исходя из которой определяется размер единовременной страховой выплаты пострадавшим на производстве — 108 600,52 рублей. Кроме того, проиндексирован максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности в связи с несчастным случаем на производстве и (или) профессиональным заболеванием. Выплата составляет 100% от среднего заработка, но не более– 334 011,59 рублей (здесь РК не применяется). Социальное пособие на погребение в этом году установлено в размере 7 709,98 рублей. Подробнее о пособиях можно узнать на сайте Приморского регионального отделения Фонда социального страхования www.r25.fss.ru.

