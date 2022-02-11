Для ремонта памятников архитектуры в Приморье не хватает ни денег, ни подрядчиков

Для ремонта памятников архитектуры в Приморье не хватает ни денег, ни подрядчиков
Для ремонта памятников архитектуры в Приморье не хватает ни денег, ни подрядчиков
Сегодня, 10:37ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье для ремонта зданий, имеющих историческую ценность, краевой Фонд капительного ремонта намерен привлекать специалистов из других регионов.

Как пояснили в пресс-службе администрации Владивостока, поиск подрядчиков для проведения модернизации домов, являющихся объектами культурного наследия, связан с рядом сложностями. Во-первых, для таких работ строительной компании необходимо получить лицензию Министерства культуры. В Приморье таких компаний всего две. Во-вторых, все объекты культурного наследия — это очень старые дома с высокой степенью изношенности конструктивных элементов, которые требуют больших вложений.

Кроме того, для сохранения исторического облика зданий запрещено применять многие современные недорогие материалы и технологии. Например, при ремонте крыш нельзя использовать кровельное железо. Вместо него применяются оцинкованные железные листы, которые скрепляются вручную методом фальцевания. В итоге стоимость капитального ремонта такого строения выходит за рамки предельных норм, утверждённых в Приморье.

Чтобы решить эту проблему, Фонд капитального ремонта ведёт работу с соседними регионами: уже запланированы консультации, запрошены контакты строительных компаний, имеющих лицензию Минкульта.

Сюжеты:
Приморье
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