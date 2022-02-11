Для ремонта памятников архитектуры в Приморье не хватает ни денег, ни подрядчиков

Как пояснили в пресс-службе администрации Владивостока, поиск подрядчиков для проведения модернизации домов, являющихся объектами культурного наследия, связан с рядом сложностями. Во-первых, для таких работ строительной компании необходимо получить лицензию Министерства культуры. В Приморье таких компаний всего две. Во-вторых, все объекты культурного наследия — это очень старые дома с высокой степенью изношенности конструктивных элементов, которые требуют больших вложений.