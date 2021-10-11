«Пропади моя тоска»: в ряды ВС РФ намерены призвать 1,4 тысячи приморских мальчишек

В Приморье подвели итоги весеннего призыва на срочную службу в армию, а также рассказали об изменениях, которые коснулись осеннего. Нововведения коснутся приморских студентов.

Осенний призыв на срочную службу в армию стартовал с нововведений. Заместитель военного комиссара Приморского края Николай Тригубко на профильной пресс-конференции в правительстве Приморского края рассказал об упрощенной схеме для студентов. По новым правилам, чтобы получить отсрочку на период обучения, парням не придется проходить медкомиссию. Достаточно будет предоставить соответствующую справку призывной комиссии. Во время призыва соблюдаются все «противоковидные» меры предосторожности «Все требования безопасности при этом соблюдаются неукоснительно. Все медицинские кабинеты, всех призывных пунктов Приморья оборудованы кварцевателями. Есть графики, кварцевание проходит каждые 2 часа. Обязательно соблюдается масочный режим. На сегодняшний день сборный пункт Приморского края обеспечен всем медицинским оборудованием, в том числе и продовольствием. За весенний призыв не было выявлено ни одного заболевшего призывника», — рассказал военный. Этой осенью на срочную службу в армию намерены призывать 1400 человек. Прошлый призыв, осенний, по словам Николая Тригубко, прошел успешно. Поставленные задачи были выполнены с опережением графика. Всего на службу отправились 1700 парней. Более 60 процентов были распределены в военные части по краю. Остальные отправились нести службу по регионам Дальнего Востока, преимущественно на Сахалин и в Хабаровск. С началом призыва в Приморье заработали и консультационные пункты. Прокурор 304 военной прокуратуры гарнизона Игорь Бадажков рассказал, что во время весеннего призыва за помощью обратились 150 человек. В большинстве случаев оказалось достаточно устного разъяснения действующего законодательства для решения вопроса «В 7 случаях, для окончательного понимания ситуации потребовались дополнительные надзорные мероприятия. Еще один вопрос потребовал тщательной проверки. По результатам его рассмотрения были выявлены нарушения в деятельности призывной комиссии. Информация была передана надзирающему территориальному прокурору, приняты необходимые меры», — рассказал прокурор. Напомним, в Приморье реализуется государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.

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