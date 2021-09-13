Роспотребнадзор Приморья: простудившихся много, гриппа нет

Роспотребнадзор Приморья: простудившихся много, гриппа нет
Роспотребнадзор Приморья: простудившихся много, гриппа нет
Сегодня, 14:50ОбществоФото: https://pixabay.com
В Приморье заболеваемость ОРВИ регистрируются выше уровня эпидемического порога на 55,4%, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

Специалисты ведомства отметили, что за последнюю неделю возросло число обращений к медикам граждан с острыми респираторными заболеваниями. У большинства заболевших была выявлена риновирусная инфекция. Симптомы простуды — насморк, заложенность носа и чихание. Случаев заболевания гриппом на территории Приморья не выявлено.

Между тем, в крае продолжают регистрировать заболевших новой коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзором проведено 1 550 068 лабораторных исследований на COVID-19. По информации пресс-службы региона, к 13 сентября число заболевших составило 65 237 человек. Выздоровели 58 170 приморцев, умерло 1089. Прививки от COVID-19 сделали почти 400 тысяч жителей Приморья.

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