Роспотребнадзор Приморья: простудившихся много, гриппа нет

Между тем, в крае продолжают регистрировать заболевших новой коронавирусной инфекцией. Роспотребнадзором проведено 1 550 068 лабораторных исследований на COVID-19. По информации пресс-службы региона, к 13 сентября число заболевших составило 65 237 человек. Выздоровели 58 170 приморцев, умерло 1089. Прививки от COVID-19 сделали почти 400 тысяч жителей Приморья.