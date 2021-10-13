Более 100 километров приморских дорог отремонтируют по нацпроекту в 2022 году

В правительстве Приморского края запланировал отремонтировать более 100 километров дорог до конца 2022 года. В порядок приведут как местные, так и федеральные дороги.

В приморском правительстве сообщили, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений краевого бюджета на 2022 год. Были озвучены основные участки дорог, которые подлежат обновлению. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, стоимость запланированного ремонта дорог составляет около двух миллиардов рублей. Деньги возьмут из федерального, краевого и городского бюджетов. Розыгрыш контрактов стартует с началом 2021 года. Это необходимо, чтобы как можно раньше начать ремонт, уже ранней весной и к осени завершить работы. По данным краевого министра транспорта и дорожного хозяйства Виктора Свяченовского, в 2021 году по нацпроекту в Приморье отремонтировали около 100 километров дорог и работы уже подходят к концу. На очередном общественном обсуждении проекта бюджета поднимут темы сельского и лесного хозяйства. В дальнейшем обсудят ЖКХ, газоснабжение, энергетику, социальную политику, культуру, занятость, спорт. Задать свой вопрос можно будет в прямом эфире официального Instagram-аккаунта правительства Приморского края в среду, 13 октября, в 15:00. В приморском правительстве сообщили, что работы пройдут в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Об этом стало известно в ходе общественных обсуждений краевого бюджета на 2022 год. Были озвучены основные участки дорог, которые подлежат обновлению. По словам губернатора Приморского края Олега Кожемяко, стоимость запланированного ремонта дорог составляет около двух миллиардов рублей. Деньги возьмут из федерального, краевого и городского бюджетов. Розыгрыш контрактов стартует с началом 2021 года. Это необходимо, чтобы как можно раньше начать ремонт, уже ранней весной и к осени завершить работы. По данным краевого министра транспорта и дорожного хозяйства Виктора Свяченовского, в 2021 году по нацпроекту в Приморье отремонтировали около 100 километров дорог и работы уже подходят к концу. На очередном общественном обсуждении проекта бюджета поднимут темы сельского и лесного хозяйства. В дальнейшем обсудят ЖКХ, газоснабжение, энергетику, социальную политику, культуру, занятость, спорт. Задать свой вопрос можно будет в прямом эфире официального Instagram-аккаунта правительства Приморского края в среду, 13 октября, в 15:00. Напомним, ремонт дорог в регионе проходит в рамках реализации государственной программы Приморского края «Развитие транспортного комплекса Приморского края» на 2020-2027 годы. Фото: правительство Приморского края

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