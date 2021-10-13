Узнай свою школу

Узнай свою школу
Узнай свою школу
Сегодня, 11:01ОбществоФото: Татьяна Полищук
Газета «Золотой Рог» предлагает читателям поучаствовать в новом выпуске конкурса проекта «Учим и учимся в Приморье». Участникам нужно прочитать описание и угадать, о какой именно школе региона идёт речь. Одному из читателей, назвавших правильный ответ, редакция вручит билеты в театр или музей.
Фото:Татьяна Полищук

Эта школа была основана в 1951-ом году, а первый учебный год начался уже в 1952-ом, хотя и зимой. На протяжении десятилетий в школе поддерживается высокий стандарт преподавания, ученики старшего звена могут обучаться в профильных классах, где делается упор на определённые предметы.

Фото:Татьяна Полищук

Несмотря на возраст, школа идёт в ногу со временем в вопросе технического оснащения. Учреждение может похвастаться не только десятками компьютеров, но и мультимедийным оборудованием вроде интерактивных досок.

Помнят в школе и про важность спорта для развития юных граждан - дети могут ходить на различные спортивные секции, благо школа имеет собственный спортзал на цокольном этаже здания.

Фото:Татьяна Полищук

Для школьников проводятся познавательные и праздничные мероприятия, учащиеся и педагоги участвуют в конференциях и конкурсах краевого уровня.

Всю свою историю школа находилась в одном и том же трехэтажном здании, расположенном почти в самом центре города. На прилегающей территории высажены деревья, между которыми проходит дорожка от калитки до главного входа. В шаговой доступности от учреждения есть храм, памятник и известный спортивный объект.

Фото:Татьяна Полищук

Узнавшие школу читатели могут до 19-го октября включительно сообщить правильный ответ и выиграть билет в театр или музей.

Номер загаданной школы и свои контакты можно отправить по адресу priem@zrpress.ru или разместить в комментариях под постами на страницах «Золотого Рога» в соцсетях. Также ответы принимаются по телефону +7 (423) 260-61-97, но звонить нужно между 10:00 и 12:00.

Фото:Татьяна Полищук

После того, как все ответы будут получены, победителя определят случайным образом. Результат конкурса читатели газет узнают в номере, который выйдет 26 октября.

Сюжеты:
Учим и учимся в ПриморьеПриморье
ВладивостокшколаконкурсПриморье
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