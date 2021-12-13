Около 700 контейнеров для раздельного сбора мусора для Приморья изготовят заключенные

Правительство Приморского края, местный экологический оператор продолжают сотрудничать с ГУФСИН региона. Заключенные изготовляют контейнеры для ТБО, которые потом использутся по всему краю.
В 2020 году руками заключенный были сделаны 5 тысяч металлических контейнеров, которыми теперь пользуются жители Приморья.
Контроль качества продукции осуществляют представители министерства ЖКХ Приморья и краевого экологического оператора. Колонии располагают специализированным оборудованием для резки и сварки металла. С его помощью они не только изготовляют контейнеры для ТБО, но и производят разнообразную продукцию для нужд всей колонии.