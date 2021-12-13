Около 700 контейнеров для раздельного сбора мусора для Приморья изготовят заключенные

Около 700 контейнеров для раздельного сбора мусора для Приморья изготовят заключенные
Около 700 контейнеров для раздельного сбора мусора для Приморья изготовят заключенные
Сегодня, 15:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Контейнеры для раздельного сбора мусора в Приморье будут изготавливать в исправительной колонии. Новый контракт предусматривает около 700 новых металлоконструкций.

Правительство Приморского края, местный экологический оператор продолжают сотрудничать с ГУФСИН региона. Заключенные изготовляют контейнеры для ТБО, которые потом использутся по всему краю.

В 2020 году руками заключенный были сделаны 5 тысяч металлических контейнеров, которыми теперь пользуются жители Приморья.

Контроль качества продукции осуществляют представители министерства ЖКХ Приморья и краевого экологического оператора. Колонии располагают специализированным оборудованием для резки и сварки металла. С его помощью они не только изготовляют контейнеры для ТБО, но и производят разнообразную продукцию для нужд всей колонии.

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производствоТБОмусорПриморье
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