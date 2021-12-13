Приморцам не придется предъявлять QR-код, чтобы доехать до работы

Приморцам не придется предъявлять QR-код, чтобы доехать до работы
Приморцам не придется предъявлять QR-код, чтобы доехать до работы
Сегодня, 11:07ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Жителям Приморского края, по всей вероятности, не придется предъявлять QR-код, чтобы пользоваться общественным транспортом. Спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что соответствующий законопроект планируют снять с рассмотрения.

«Президент Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», — разъяснил спикер.

По его словам, общественный резонанс достиг такого пика, что обсуждение законопроекта членов Госдумы с правительством уже проходило «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».

Володин отметил, что вопрос о снятии этого законопроекта будут рассматривать на ближайшем заседании Совета Госдумы. Вероятно это произойдет сегодня, 13 декабря.

Сюжеты:
Приморье
COVID-19вакцинацияПриморьеКоронавирусРоссиягосдума
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

Главный редактор: Сычёва О.А.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: +7 914 791-46-10

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы