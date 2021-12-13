Приморцам не придется предъявлять QR-код, чтобы доехать до работы

«Президент Владимир Путин в конце прошлой недели подчеркнул, что опрометчивые решения недопустимы. И что необходимо изучить «самым внимательным образом, готова ли транспортная система для того, чтобы не ограничить права людей», — разъяснил спикер.
По его словам, общественный резонанс достиг такого пика, что обсуждение законопроекта членов Госдумы с правительством уже проходило «на основе учета мнений регионов и обращений граждан».
Володин отметил, что вопрос о снятии этого законопроекта будут рассматривать на ближайшем заседании Совета Госдумы. Вероятно это произойдет сегодня, 13 декабря.