В Приморье ожидают морозы до -30 градусов

В Приморье ожидают морозы до -30 градусов
В Приморье ожидают морозы до -30 градусов
Сегодня, 17:14ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Погода на этой неделе, по информации синоптиков «Примгидромета», будет переменчивой. Приморцев ждут ясные дни и череда ненастных.

Сегодня, в понедельник, край все еще будет ощущать на себе оголоски циклона. В некоторых районах возможен снег и похолодание. Средняя температура -3…-11 градусов.

Ночью вторника можно ожидать похолодания до -15 градусов в континентальной части и -25 градусов в горных районах. Днем все же потеплеет.

В среду ночью будет относительно не холодно. -2…-9 на побережье, -10…-18 в континентальной части. Средняя температура днем поднимется до -1…-9.

Сильного похолодания стоит ждать в ночь на четверг. Термометры покажут -15…-22, а в горных районах и ниже -30 градусов. В прибрежных районах будет теплее -4…-10. Ожидается циклон, который принесет с собой высокую облачность и осадки.

Снег прекратиться лишь днем в пятницу. Однако ветер усилится, температура упадет еще на пару градусов.

Во Владивостоке снега можно не ждать до самых выходных. До четверга в городе будет теплеть, а вот в пятницу столбики термометров провалятся до -9…-13 градусов. Без сильного ветра не обойдется.

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