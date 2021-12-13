В Приморье ожидают морозы до -30 градусов

Сегодня, в понедельник, край все еще будет ощущать на себе оголоски циклона. В некоторых районах возможен снег и похолодание. Средняя температура -3…-11 градусов.
Ночью вторника можно ожидать похолодания до -15 градусов в континентальной части и -25 градусов в горных районах. Днем все же потеплеет.
В среду ночью будет относительно не холодно. -2…-9 на побережье, -10…-18 в континентальной части. Средняя температура днем поднимется до -1…-9.
Сильного похолодания стоит ждать в ночь на четверг. Термометры покажут -15…-22, а в горных районах и ниже -30 градусов. В прибрежных районах будет теплее -4…-10. Ожидается циклон, который принесет с собой высокую облачность и осадки.
Снег прекратиться лишь днем в пятницу. Однако ветер усилится, температура упадет еще на пару градусов.
Во Владивостоке снега можно не ждать до самых выходных. До четверга в городе будет теплеть, а вот в пятницу столбики термометров провалятся до -9…-13 градусов. Без сильного ветра не обойдется.