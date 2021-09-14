Из Приморья перестали уезжать в другие страны

По данным Приморскстата, за это же время число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза и составило 14799 человек (15,9 умерших на 1000 приморцев).
Мужская смертность превысила женскую на 9,5% и составила 7734 человека.
Показатель младенческой смертности составил 5,3 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.
Число прибывших в Приморье из других регионов России за январь–июнь 2021 года составило 7237 человек (на 5,2% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 4306 человек (больше на 7,9%). Выехало в другие регионы России 9446 человек (на 18,3% больше), в другие страны — 4237 человек (на 24,6% меньше).