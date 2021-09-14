Из Приморья перестали уезжать в другие страны

Число прибывших в Приморье из других регионов России за январь–июнь 2021 года составило 7237 человек (на 5,2% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 4306 человек (больше на 7,9%). Выехало в другие регионы России 9446 человек (на 18,3% больше), в другие страны — 4237 человек (на 24,6% меньше).