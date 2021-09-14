Из Приморья перестали уезжать в другие страны

Из Приморья перестали уезжать в другие страны
Из Приморья перестали уезжать в другие страны
Сегодня, 10:18ОбществоФото: 1mediainvest.ru
В Приморье за первые шесть месяцев года родилось 8405 малышей — 9 младенцев на 1000 жителей края.

По данным Приморскстата, за это же время число умерших превысило число родившихся в 1,8 раза и составило 14799 человек (15,9 умерших на 1000 приморцев).

Мужская смертность превысила женскую на 9,5% и составила 7734 человека.

Показатель младенческой смертности составил 5,3 детей в возрасте до 1 года на 1000 родившихся.

Число прибывших в Приморье из других регионов России за январь–июнь 2021 года составило 7237 человек (на 5,2% меньше, чем за соответствующий период 2020), из других стран — 4306 человек (больше на 7,9%). Выехало в другие регионы России 9446 человек (на 18,3% больше), в другие страны — 4237 человек (на 24,6% меньше).

Сюжеты:
Приморье
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