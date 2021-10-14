Будущим мамам в Приморье выплачено свыше 20 млн рублей

Пенсионным фондом по Приморскому краю вынесено на сегодня 1200 положительных решений и перечислено с июля текущего года порядка 20, 6 млн рублей.

Напомним, ежемесячное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности — мера государственной поддержки российских семей с низкими доходами. Пособие назначается россиянкам, проживающим на территории РФ, вставшим на учет в медицинской организации в первые 12 недель беременности, если ежемесячный доход на человека в семье не превышает регионального прожиточного минимума на душу населения. Размер ежемесячного пособия равен 50% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения в регионе проживания. Выплаты начинаются с 12-й недели беременности и до месяца родов или прерывания беременности. Если вы подали заявление в течение 30 дней с даты постановки на учет, то деньги выплатят с 6-й недели, если позже — с месяца обращения, пояснили в пресс-службе пресс-службы краевого Отделения ПФР. Россиянки могут подать заявление на назначение выплат через портал Госуслуг. Для этого необходимо завести и подтвердить учетную запись. Остальные могут обратиться в ближайшую клиентскую службу Пенсионного фонда РФ. Все основные сведения ПФР проверяет самостоятельно в рамках межведомственного взаимодействия. Однако в некоторых случаях могут понадобиться дополнительные документы. Их необходимо предоставить в течение десяти дней после запроса ПФР. Заявление рассматривается в течение 30 дней с момента его принятия. Отметим, величина прожиточного минимума в Приморье на 2021 год составляет 13 963 рубля на душу населения. Для трудоспособных граждан — 14 779 рублей, пенсионеров — 12 119 рублей, детей — 15 409 рублей.

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