«Форум-театр» придёт в школу на Енисейской

Во Владивостоке вместо скучных профилактических бесед и лекций школьникам предложили новую интерактивную форму для обсуждения проблем межличностных взаимоотношений - форум-театр. В социальные постановки вовлекаются все зрители, и получают возможность самостоятельно изобрести решение той или иной конфликтной ситуации.

Такой спектакль-форум уже состоялся в конце сентября в школе № 69, а 28 октября аналогичное мероприятие запланировано в школе № 7 на Енисейской. Как рассказали в городском Молодёжном ресурсном центре, первым опытом интерактивной постановки стал сюжет «Мама, я взрослая!». Название обозначает основной конфликт, предложенный к обсуждению, и, увы, не редкий: когда подростки не могут достичь взаимопонимания с родителями, переоценивая свою самостоятельность и независимость. Нередко школьники отстаивают своё право выбора, не замечая деструктивных тенденций в том, что они выбирают: вечеринки и алкоголь, беззаботность вместо учебной нагрузки, ссоры вместо сотрудничества. Так поступает и героиня постановки: забрасывает учёбу, ссорится с родными и убегает из дома. Куратор проекта «Форум-театр МРЦ», начальник отдела по организации работы с молодёжью МРЦ Антон Шумейко рассказал, что главный замысел постановок - не предложить школьникам готовые решения, а обозначить социальную проблему, чтобы подростки сами попытались найти из неё выход. В форум-театре нет сцены - постановки могут проходить в обычных классах. Сначала школьники вместе со специалистами Молодёжного ресурсного центра разыгрывают определённую версию сюжета, спектакля, а затем предлагают зрителям присоединиться и предложить свой вариант развития событий. В ходе первого спектакля школьники активно вовлеклись в обсуждение проблемной ситуации и коллективно решили, что в конфликте есть и вина условных «родителей», которым следовало бы уделять дочери больше внимания, чаще разговаривать с ней по душам. Зрители решили изменить и стратегию поведения друзей героини, которые вместо опасных советов стали давать ей правильные рекомендации. «Я очень люблю театр, участвую в школьных спектаклях и в будущем хочу поступить в театральное училище. Поэтому с радостью приняла участие в «Форум-театре МРЦ» и выступила в роли главной героини. Сам формат для меня - это что-то новое и интересное, здесь используются элементы импровизации, а для актёра важно уметь подстроиться под разные сюжетные линии. Спектакль важен тем, что люди, которые попадают в схожие ситуации, могут взглянуть на себя со стороны и задуматься о своем поведении», - рассказала ученица школы № 69 Алина Громук. Проект «Форум-театр МРЦ» может пригласить к себе любая школа, и это будет бесплатно. Социальные спектакли адресованы подросткам старше 14 лет. Их темы разнообразны - это и борьба с вредными привычками, и взаимоотношения с учителями, и многое другое.

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