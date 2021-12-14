В Приморье чаще всего страхуются от несчастных случаев

В Приморье чаще всего страхуются от несчастных случаев
В Приморье чаще всего страхуются от несчастных случаев
Сегодня, 15:51ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Жители Приморья с начала года оформили свыше 1 млн страховых договоров, на 3,5% больше, чем год назад. Однако этот показатель не достиг уровня допандемийного 2019 года, когда приморцы приобрели более 1,3 млн страховок, указали в пресс-службе Дальневосточного главка Банка России.

Росту личных видов страхования способствовал спрос на банковские кредиты. В этом году жители Приморья заключили более 32,7 тыс. договоров страхования жизни, что больше прошлогоднего почти на 5 тыс. полисов, а также на 7 тыс. полисов превышает допандемический показатель.

Динамика в потребкредитовании и возобновление зарубежных поездок также увеличили спрос на полисы страхования от несчастных случаев и дополнительного медицинского страхования (ДМС). Рост числа заключенных договоров в этих сегментах составил 44% и 12% соответственно, но остался ниже допандемического уровня. Спрос на ДМС объясняется и относительно невысокой стоимостью полисов для физических лиц. В III квартале средняя величина страховой премии в розничном сегменте составила 1,8 тыс. рублей, в корпоративном — 51,3 тыс. рублей.

Количество приобретенных приморскими автомобилистами полисов каско и ОСАГО составило почти 435,7 тыс. Это на 35 тыс. полисов меньше, чем в прошлом году, и на 6 тыс. полисов больше допандемического показателя.

Общая сумма собранных страховых премий увеличилась за год на 1 млрд рублей и составила 9,6 млрд рублей. Рост взносов произошел во всех основных сегментах рынка: больше всего — в страховании от несчастных случаев, меньше всего — в обязательном страховании автогражданской ответственности.

Сюжеты:
Приморье
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