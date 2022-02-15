Власти во Владивостоке из-за метели объявили на один день локдаун для школьников

В среду, 16 февраля, все ученики 1-11 классов муниципальных школ Владивостока переводятся на дистанционное обучение. В мэрии сообщили, что «локдаун» для школьников продлится только один день, и связано такое решение с непогодой.

В детских садах в среду будет свободное посещение, примут всех детей, какие придут в этот день, но родителям всё же рекомендовано, по возможности, оставить детей дома, — отметили в управлении по работе с муниципальными учреждениями образования. Сегодня, 15 февраля, по погодным условиям решение о посещении школы принимают родители ученика. Пропуск занятий прогулом считаться не будет. Все детсады работают в обычном режиме. Отметим, сегодня, 15 февраля, и завтра, 16 февраля, Приморский край останется под воздействием циклона. Снег будет идти повсеместно, на юго-востоке, в восточных и местами в центральных районах сильный. В отдельных районах усилится ветер, поднимется метель. Температурный фон существенно не изменится. В четверг, 17 февраля, снегопады в крае пойдут на убыль, в пятницу существенных осадков не ожидается Во Владивостоке, по данным Примпогоды, на 11 утра вторника, выпало 2 мм осадков. Среди южных районов края столица Приморья оказалась самым холодным: днем -9…-11 °C, ночью -12…-14 °C. Сегодня и в среду, 16 февраля, ночью во Владивостоке продолжит идти снег, сохранится метель при очень сильном ветре (во второй половине дня порывы 22 — 25 м/с). Температура меняться почти не будет, сохранится в пределах -9…-14 °C.

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