«Кванториум» на колесах приехал в Арсеньев

15 марта наставники мобильного Детского технопарка «Кванториум» — одного из подразделений «Владивостокского городского Двореца детского творчества прибыли в Арсеньев и приступили к практическим занятиям для учащихся школ города.

В этом учебном году только с марта по июнь команда мобильного детского технопарка посетит 18 муниципальных районов и городских округов края. В марте занятия начались в школах Арсеньевского городского округа. Стартовал цикл занятий в гимназии № 7. Специалисты проводят уроки и мастер-классы для школьников разных возрастов. Занятия дополняют школьную программу и развивают интерес к науке и технике. При помощи высокотехнологичного оборудования ребята получают знания о профессиях будущего. Под руководством наставников школьники изучают основы мехатроники, прикладного программирования, учатся работать с малой беспилотной авиацией и дронами — эти занятия вызывают особый восторг учеников, сообщает пресс-служба администрации Арсеньевского городского округа.

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