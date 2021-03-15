«Умные» светофоры появились во Владивостоке

«Умные» светофоры появились во Владивостоке

Сегодня, 11:53ОбществоФото: Медиахолдинг1Mi
Светофоры на пересечении улиц Нейбута и Ладыгина, Адмирала Юмашева и Адмирала Кузнецова во Владивостоке оборудовали интеллектуальными системами управления дорожного движения. Светофоры будут самостоятельно собирать данные и управлять дорожным движением, что должно повысить пропускную способность перекрёстков.

В городской администрации отметили, что сначала система будет работать в тестовом режиме, собирая данные о дорожном движении. Когда будет собрано достаточно информации, режимы работы светофоров настроят, и они начнут самостоятельно управлять движением на дорогах.

Специалисты отмечают, что датчики подсчитывают количество машин, которые ждут зелёного сигнала на светофоре, а контроллеры в этот момент настраивают сигналы секций в зависимости от длины очереди — в дальнейшем это позволит избежать напрасного ожидания, когда по другому направлению нет движения транспорта, потому что интеллектуальная система сведёт к минимуму время простоя на красном сигнале светофора.

В управлении дорог и благоустройства мэрии Владивостока рассказали, что если новые системы продемонстрируют положительные изменения в существующих условиях дорожного движения, то автоматическими интеллектуальными системами оборудуют и другие сложные городские участки.

Сюжеты:
Приморский край
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