Во Владивостоке вуз Экономики и Сервиса стал просто университетом

Во Владивостоке вуз Экономики и Сервиса стал просто университетом

Во Владивостоке вуз Экономики и Сервиса стал просто университетом

Вчера, 16:08
Общество
Фото: пресс-служба ВГУЭС
ВГУЭС сохранил в своём названии географическую привязку – Владивостокский. Но потерял в аббревиатуре две последние буквы и добавил одну в начале.

Отныне Владивостокский государственный университет экономики и сервиса (ВГУЭС) стал просто Владивостокским государственным университетом. Но вовсе не ВГУ, а ВВГУ. Приказ о присвоении ВГУЭС нового названия – «Владивостокский государственный университет» 9 августа подписал заместитель министра науки и высшего образования России Дмитрий Афанасьев.

Во ВГУЭС отмечают, что этот документ делает образовательное учреждение ещё на шаг ближе к переходу в разряд классического университета.

По словам ректора ВГУЭС доктора экономических наук, профессора Татьяны Терентьевой , необходимость переименования университета связана, в первую очередь, с изменением стратегических подходов к развитию вуза. Сегодня ВГУЭС делает ставку на образовательные программы, которые входят в число приоритетов государства и соотносятся с запросами региональной экономики. В том числе такие направления подготовки, как инженерное дело, информационные технологии, педагогика.

Сейчас в университете идёт работа по подготовке всех необходимых документов для проведения ребрендинга. В новом учебном году ВГУЭС официально станет ВВГУ. Названия сменят также и все работающие в Приморском крае филиалы университета: в Артёме, Находке и Уссурийске.

Сюжеты:
Приморский край
Владивостокобразование
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