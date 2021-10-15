Глава Приморскстата разъяснила как отличить переписчика от мошенника

Глава Приморскстата разъяснила как отличить переписчика от мошенника
Глава Приморскстата разъяснила как отличить переписчика от мошенника
Сегодня, 11:38ОбществоФото: pxhere.com
С 15 октября в России стартовала перепись населения. Она продлится до 14 ноября. Руководитель Приморскстата Баукова Н.Г. рассказала как отличить настоящего переписчика от мошенника.

Сроки проведения Всероссийской переписи населения сдвигались дважды. Первоначально она была запланирована на 2020 год, однако пандемия коронавируса внесла свои коррективы.

Перепись в 2021 году пройдет в новом формате. Переписчики будут использовать планшетные компьютеры, а граждане получили возможность переписаться самостоятельно через Единый портал Госуслуг.

Особое внимание глава Приморскстата заострила на внешнем виде. Руководительница акцентировала, что настоящие переписчики не будут требовать с граждан каких-либо документов: ни данных паспорта, ни суммы дохода, ни хозяина квартиры. Собранные данные обезличиваются, чтобы исключить возможность идентифицировать конкретного человека.

Граждан призывают принять активное участие во Всероссийской переписи населения.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте Приморсктата в соответствующем разделе. Телефон «горячей линии Приморскстата»: 8-925-588-12-60.

Сюжеты:
Приморье
мошенничествоПриморьеперепись населения
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