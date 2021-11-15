Проекты частных детских садов в Приморье поборются за гранты центра «Мой бизнес»

Краевой центр «Мой бизнес» в этом году организовал бесплатный курс по открытию частного детского сада для предпринимателей и специалистов, работающих в сфере дошкольного воспитания. Программа собрала 55 участников из разных муниципалитетов. Занятия проходят параллельно во Владивостоке и Артёме.

В течение полутора месяцев участники курса изучают правовые нормы создания детского сада, знакомятся с новым законодательными актами о проверке частных образовательных учреждений, с методическими рекомендациями и многими другими документами, которые регламентируют деятельность негосударственных детских садов. Финальным этапом курса 23 ноября станет очная защита проектов частных детских садов. Лучшие проекты получат гранты от центра «Мой бизнес» — предусмотрено пять грантов по 300 тысяч рублей для Владивостока и столько же для Артёма. Победители смогут оплатить полученным сертификатом аренду помещений, приобрести необходимый инвентарь или оборудовать помещения сигнализацией. Курс «Бизнес для развития детства» включает не только очные и онлайн-занятия, но и референс-визиты в действующие детские сады. 13 ноября участники посетили детский сад «Малыш Панда», расположенный в санаторно-курортном пригороде Владивостока. Субботний день, когда детей в саду нет, был выбран для визита неслучайно — организаторы курса приняли во внимание сложную эпидемиологическую обстановку. Посетителям показали, как организована работа пищеблока с отдельными цехами для разделки рыбы, мяса и овощей, раздаточным окном и столовой. Трёхэтажное здание сада изначально строилось по всем правилам, обозначенным для дошкольных учреждений. Сад вмещает четыре группы, в каждой — отдельные спальня и игровая комната, раздевалка и санузел. Везде — противопожарная сигнализация и видеокамеры. Как рассказала хозяйка «Малыша Панды» Ольга Стужук, видео с камер наблюдения доступно только руководству, родителям нет необходимости наблюдать за детьми в онлайн-режиме, здесь принято доверять профессионалам. Гордость сада — собственный бассейн и соляная «пещера» — комната, стены и пол которой выложены целебной солью. Разумеется, при саде есть и медицинский кабинет. На третьем этаже — просторный зал, где проходят все праздники и музыкальные занятия. Во дворе садика растёт голубая ель, которую наряжают к Новому году. Сад работает уже пять лет, и, по словам Ольги Стужук, бизнес-идея вполне себя оправдала, хотя первые годы работы в коммерческом смысле ушли только на то, чтобы компенсировать вложения в инфраструктуру. Участники визита остались в восторге от увиденного и не поскупились поделиться своими впечатлениями с принимающей стороной. Было также много вопросов — о взаимодействии с контролирующими организациями, о работе и зарплате воспитателей, о регламенте посещения бассейна. На все вопросы Ольга Стужук давала подробные ответы, из которых следовало: организация работы частного детского сада — не такое уж простое дело и требует сосредоточенности, терпения и вдохновения. Референс-визит в частный детский сад Фото: Наталья Баранова

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