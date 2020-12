Дворец для Лорда Седанки

Кто продаёт элитные коттеджи на городских барахолках

Во Владивостокском сегменте интернета часто всплывают любопытные объявления о продаже очень больших домов за очень нескромные деньги. Кто продаёт эти дома, выясняла редакция. Элитный особняк класса «Люкс» Один из самых шикарных домов на доске объявлений – целый комплекс строений на улице Александровича, - продают за символические 130 000 000 рублей. Вот что пишет о доме продавец: в создании проекта принимал участие известный дизайнер, выигравший Гран-при в Канаде. Скульптуры созданы по индивидуальному заказу ведущими мастерами из Франции. Элементы интерьера и мебель от итальянской компании Пайл. На люстрах выполнено напыление золотом. Кухня от известной итальянской фабрики MARTINI MOBILI, техника SIEMENS, Kuppersbusch. Теплый пол. Камин. Установлен морской аквариум. Ну что ж, неплохо. Дом за сто тридцать миллионов рублей с золотыми люстрами, банным комплексом и прудом с японскими карпами зарегистрирован в 2019 году ООО «ДСК», чистые активы этой компании за год достигли отметки в сто тысяч рублей. Бенефициаром этой компании является Татьяна Кононенко, у которой вообще и никогда не было никакого другого бизнеса. Вместе с Татьяной Кононенко ООО «ДСК» руководит Елена Притеева, владелица бухгалтерской компании «Профицентр», и Татьяна Падуря, по совместительству занимающая должность директора этой компании. Напомним, во Владивостоке есть известный бизнесмен Игорь Кононенко, который является совладельцем одной известной приморской сети кинотеатров. Раньше он зарабатывал на морской логистике и владел сетью «морских компаний». Кажется, такой дом мог бы прийтись ему по нраву. А еще во Владивостоке есть известный бизнесмен Виктор Падуря, бывший совладелец «ВМТП», «ДАЛЬРЕФТРАНС» и АО «ПОРТАКТИВ», который на теме морской логистики «съел контейнер портовых собак». Тоже достойная кандидатура для владельца дома. Доподлинно неизвестно, являются ли совладелицы свежесозданной стивидорной компании женами или родственницами вышеупомянутых бизнесменов, но вот такое интересное совпадение имеет место быть. Стильный коттедж Судя по объявлениям, дом за 59 100 000 рублей на улице Барсовая продает Татьяна Гальцева, супруга Анатолия Гальцева, бывшего владельца компаний ООО «Домус» и ООО «Солнечный город». На двоих супруги владеют компанией «Фармида», которая занимается строительством коттеджей и загородных домов. На сайте компании указано, что дом, который они продают, является одним из реализованных ими проектов (то есть, вполне может быть, что речь идет о застройщиках и дизайнерах). В коттедже есть все, что нужно среднестатистическому приморцу – шесть спален и сауна с бассейном. В доме два этажа, мансарда и двухсотметровый подвал. Дом в «закутке богачей» Еще один интересный лот – трехэтажный замок, расположенный на улице Карла Либкнехта, в так называемом «закутке богачей» рядом с Нагорным парком, продается за 100 000 000 рублей. Дом площадью пятьсот квадратов оборудован пятнадцатиметровым бассейном, баром, каминным залом и двумя кухнями. В доме зарегистрирована гостиница ООО «Гостевой дом», владельцем которой записан некий Игорь Салий. Других компаний у него обнаружить не удалось. В августе 2020 года компания перешла во владение предпринимателя Дмитрия Курьянова, который раньше владел рыбопромышленной компанией «Приморский шельф», ООО «Рич» и ООО «Фобос». В качестве индивидуального предпринимателя Курьянов оказывает услуги мойки машин в Думе города Владивостока. Дом для ценителей тематики древней Руси Отличный дом на Заре продаётся за 56 миллионов рублей. Шикарное жилище – два этажа, бильярд, джакузи, пять спален и гараж на восемь машин. На участке есть люксовый банный комплекс из лиственницы, с резными богатырями и узорами, с террасы которого открывается вид на город и мосты. Комплекс, выполненный по специальному заказу, состоит из летней и зимней зон, санузла, душевой, кухни, гостевой зоны и сауны. В сауне установлена система отопления "Везувий", с использованием камней ценных пород с целебными свойствами. Этот же пользователь продает готовый сельскохозяйственный бизнес с коровниками, молочным пунктом, забойным цехом, складами, навесами для хранения сена, тракторами, экскаваторами, плугами, дойными коровами, быками и баранами. К сожалению мы вынуждены скрыть личность владельца дома из-за того, что после звонка журналиста, она, как и многие другие владельцы люксовой недвижимости, уничтожила все упоминания на местной барахолке.Отметим, только, что чудесный дом и бизнес, по всей видимости, продает совладелица приморского мясоперерабатывающего комплекса. Опознать бизнес оказалось проще простого, дама опубликовала исчерпывающее количество информации. Домовладение на Санаторной Большое количество интересных домов и участков продаёт некий Анатолий под ником, созвучным с известной приморской компанией. С его аккаунта на продажу выставлены и участок на берегу моря в районе Садгорода, и домовладение на Санаторной за 200 миллионов рублей. Особую ценность представляет именно домовладение — это участок мечты с подсветками, современным дизайном, ландшафтными решениями и, конечно же, прислугой. От комментариев продавец, который представился Анатолием, отказался и бросил трубку, поэтому устанавливать его личность журналистам пришлось собственными силами. Продавцом двухсотмиллионного дома является Анатолий К, владелец двух действующих компаний, которые занимаются продажей мяса и предоставлением услуг гостиниц и иных мест для временного проживания. При этом компания которая торгует мясом и находится в достаточно сложной ситуации из-за того, что ФНС заморозил её счета. Ранее этот человек владел еще пятью компаниями, торгующими мясной продукцией. Выходит, что торговля мясом достаточно прибыльный бизнес, Анатолию еще нет сорока, а он уже продает домовладение за 205 268 000 рублей, офис на 500 квадратов в центре города за 69 500 000 рублей и земельный участок на берегу моря под Садгородом за 62 000 000 рублей. Впрочем, подчеркнем, в данной ситуации мы опираемся исключительно на открытые данные и делаем на их основе логические выводы. Много миллионов рублей тому назад В некоторых случаях бывшего владельца дома удается установить только предположительно. Например, 476 метровый кирпичный премиум-коттедж, расположенный в шаговой доступности от ТК «Седанка Сити», 13 лет назад, по всей видимости, принадлежал известному приморскому предпринимателю, который руководил добрым десятком фирм по торговле всякой всячиной, в основном сигаретами. Сегодня этот дом с тремя детскими, несколькими спальнями и баней доступен для каждого, у кого есть лишние 75 000 000 рублей. Игорь Мармалев, сын Игоря Мармалева, который в свое время руководил «Примакваресурсом», «Евро Аз ДВ» и «Норд Ост», зарегестрировал свою компанию в прекрасном особняке и в результате мы имеем возможность полюбоваться прекрасной планировкой Marmalev-style. Что предпочитают рыбопромышленники ранних двухтысячных? Сад, чтобы походить – подумать, относительно приличный дизайн без резких цветовых решений и рабочий кабинет в подвале. «Четкая жизнь» на Седанке стоит всего ничего – 54 990 рублей. Интересные жилища Кто продает диковинно дорогие дома, над которыми так любят глумиться интернет-пользователи? В основном эти вычурные дворцы с лепниной и статуями строили в конце 90-х - начале 2000-х те, у кого водились деньжата – лавочники, бизнесмены, всевозможные госслужащие на высоких должностях. Времена прошли, рынок покосился в сторону упрощения и эти дворцы с «трупами врагов» в фундаменте стали никому не нужны. Ну какой сознательный человек в 2020 году купит себе трехэтажный дом в двадцати километрах от Владивостока, похожий на перевернутый барак, за десятки миллионов рублей? Единственная функция этих дворцов – тешить эго своих владельцев, у которых уже, скорее всего, нет денег, чтобы обслуживать это «цыганское барокко», а продавать дешево и под снос не хочется. Отметим, что еще перед выходом в свет эта публикация успела напугать некоторых «цыганских баронов»: все они отказались разговаривать с журналистами, а некоторые даже скрыли и потерли свои объявления. Но, как известно, интернет помнит всё, поэтому агентство продолжит говорить о владельцах элитной приморской недвижимости. Напомним, «Восток-Медиа» уже рассказывало об одном таком доме, принадлежащем муниципальному депутату из Лесозаводска. Во дворе его четырехэтажного особняка на клумбе стоят рядом мангал, статуя Венеры Милосской и пулемет Максим. Вот это стиль. Андрей Голубь

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter