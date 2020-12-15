Дворец для Лорда Седанки

Кто продает диковинно дорогие дома, над которыми так любят глумиться интернет-пользователи? В основном эти вычурные дворцы с лепниной и статуями строили в конце 90-х - начале 2000-х те, у кого водились деньжата – лавочники, бизнесмены, всевозможные госслужащие на высоких должностях. Времена прошли, рынок покосился в сторону упрощения и эти дворцы с «трупами врагов» в фундаменте стали никому не нужны. Ну какой сознательный человек в 2020 году купит себе трехэтажный дом в двадцати километрах от Владивостока, похожий на перевернутый барак, за десятки миллионов рублей?