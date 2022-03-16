В Приморье с уходом снежного циклона похолодает и усилится ветер

Многие районы Приморья оказались в снежном плену — за двое суток — минувший вторник и сегодняшний день, — выпало более декадной нормы осадков.

По информации Примгидромета, снег с небольшими перерывами идёт на большей части территорий Приморского края. Только за вторник, 15 марта, выпало от 1 до 6 мм, на юго-западе 7 — 12 мм. С учётом сегодняшнего дня, по данным синоптиков, треть месячной нормы осадков уже перевыполнена. Сегодня, 16 марта, снежные тучи покидают край, уходя на северо-восток, в Хабаровский край. Они освободят место холодному воздуху — в регионе станет на 2 — 9 градусов холоднее, чем предыдущей ночью. Во Владивостоке за минувший день выпало 9 мм, всего за два дня снегопада количество выпавшего снега превысило норму за декаду. Завтра, в четверг, существенных осадков не ожидается. К утру усилится ветер, похолодает до -3…-6 °С, на дорогах образуется гололедица. Днём будет прохладно и ветрено, максимальная температура около нуля. На выходных в крае синоптики прогнозируют прохладную и ветреную погоду. В воскресенье в разных районах снова пройдёт небольшой снег. Во Владивостоке преимущественно без осадков. Суббота с сильным ветром, температура ночью -4…-7 °С, днём -2…+1 °С. В воскресенье ветер станет тише, воздух потеплеет на 1 — 2 °С.

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