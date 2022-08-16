Спрашивали? Отвечаем!

Во время такого диалога с гражданами мэр оперативно даёт поручения, в том числе – касающиеся планирования бюджета на перспективу.
Центр судоремонта «Дальзавод»
Встреча с коллективом крупнейшего градообразующего пред- приятия краевого центра, который в этом году отмечает 135-летие, прошла 10 августа.
Работники «Дальзавода» с большим интересом отнеслись к возможности обсудить с мэром Владивостока вопросы оптимизации городской среды. Это и благоустройство территорий, и своевременный вывоз мусора, и проблемы беспризорных животных, а также многие другие
Один из них касался улицы Махалина. Её году отсыпят асфальтовой крошкой, а в следующем – заасфальтируют. Такое поручение специалистам мэрии прямо во время встречи дал Константин Шестаков.
Начальник учебного центра Екатерина Подвиг рассказала, что по вечерам из-за большого потока выезжающих с территории «Дальзавода» машин на перекрёстке Светланской и проезда имени профессора Вологдина случаются серьёзные заторы. Прозвучало предложение нанести здесь разметку типа «вафельница».
– Не уверен, что это решит проблему, – заметил мэр, – но обязательно рассмотрим со специалистами такой вариант.
Задали участники встречи и вопрос о работе светофоров, которые сейчас не показывают оставшееся время до переключения. Константин Шестаков рассказал, что сейчас 98 светофоров города работают в единой интеллектуальной системе, которая сама определяет график переключений – в зависимости от ситуации на дороге. В таком режиме они будут работать ещё несколько месяцев, и, если практика покажет, что система кардинально ничего не меняет, от неё могут отказаться.
Один из вопросов касался демонтажа трамвайных путей.
– Здесь скажу однозначно: трамваю в городе быть, – подчеркнул мэр. – Ни о каком демонтаже путей и речи быть не может. Только в 2021 году трамвай перевёз во Владивостоке 3,6 миллиона пассажиров. Эти цифры – показатель того, насколько этот вид транспорта востребован у людей.
АО «Владхлеб»
Встретился глава Владивостока на минувшей неделе и с коллективом АО «Владхлеб».
В ходе встречи на хлебозаводе мэр обозначил основные приоритеты в работе городской власти. Речь шла о ремонте дорог, благоустройстве скверов и набережных, ремонте школ, замене теплосетей.
Константин Шестаков отметил, что Владивосток готов представить на Восточном экономическом форуме в сентябре этого года три крупных проекта, на которые в случае поддержки можно получить федеральные средства. Это создание городской электрички, протяжённой набережной от «Олимпийца» до Седанки и природного парка «Богатая грива» в районе Ботанического сада.
По традиции глава города ответил на многочисленные вопросы сотрудников предприятия.
Один из вопросов касался ярмарки, где можно было бы покупать свежие фермерские продукты. Разрешение на организацию торговли по выходным дням в районе Первореченского административно-территориального управления (Ильичева, 15) получил недавно предприниматель, который готов привлечь товаропроизводителей. Такой рынок там давно востребован у местных жителей.
Людей также интересовал вопрос, как будет развиваться дорожная сеть в районе Второй Речки, ведь территория застраивается, а новых улиц пока не прибавляется. Глава города рассказал, что уже сейчас разрабатывается проект планировки территории, где будут предусмотрены новые улицы, соединяющие Русскую, Давыдова и район «Зари». Есть в планах и расширение дороги от кольца Багратиона до Выселковой (район строительных магазинов).
Рассказал мэр и о том, что в этом году парк коммунальной техники будет пополнен примерно на 50 единиц. В частности, обновят машины для уборки снега. Разработана проектная документация для ремонта стадиона школы № 69, поэтапно будут ремонтировать стадион 56-й школы.
А вот для того, чтобы начался ремонт двора на Хабаровской, 23, глава города призвал жителей дома проявить инициативу и подать в следующем году заявку в программу «1000 дворов». Благодаря программе только в этом году работы уже идут на 163 придомовых территориях.
Советский район
Благоустройство общественных пространств и придомовых территорий, ремонт дорог, тепловых сетей и учреждений образования, работа общественного транспорта – эти и другие вопросы сегодня волнуют жителей Советского района. Во время встречи с горожанами глава Владивостока Константин Шестаков и профильные специалисты мэрии ответили на большинство из них.
Жители Советского района обратили внимание специалистов городской администрации на то, что нет остановочных павильонов на нескольких остановках на улицах Енисейской и Кирова. По словам Константина Шестакова, их обустройство запланируют на следующий год. Кроме того, на месте существующего незаконного рынка в районе автовокзала появится пересадочный пункт. Это позволит освободить крайнюю правую полосу движения для автомобилистов, заезжающих на парковку торгового центра «Дружба». Помочь в реализации проекта смогут инвесторы.
Интересует горожан и будущее набережной на улице Татарской, которую начали приводить в порядок в прошлом году. Глава города уточнил, что сейчас здесь продолжаются работы – в частности, завершается установка спортивного оборудования и детской площадки, ведётся монтаж павильона медпункта.
Рассматривают в администрации города и проект по созданию единой 18-километровой набережной вдоль Амурского залива.
– Набережные на улице Татарской и в районе Второй Речки, к благоустройству которых приступили в прошлом году, – первые объекты этого большого проекта, – уточнил Константин Шестаков.
Обратились люди к главе города также с просьбой наладить работу школьного автобуса, который развозит учеников лицея № 3. Транспорт часто ломается, а для второй смены не найден водитель. Для решения этой проблемы школьные автобусы решено передать муниципальному предприятию «ВПОПАТ №1».
Поделился глава города и планами по реконструкции подразделения лицея № 3 на улице Главной. Там уже привели в порядок несколько корпусов, но этого недостаточно, так как объекты нуждаются в реконструкции. Сейчас готовят проект капитального ремонта. Также на будущий год запланирован ремонт ещё одного подразделения этого лицея – на улице Опорной.
Подобные встречи стали регулярными в графике работы градоначальника. В планах – провести до осеннего утверждения городского бюджета на следующий год около 40 таких встреч. Их цель – узнать, что по-настоящему волнует горожан и найти возможность решить проблемы.
Юрий РОГОВ
Фото: пресс-служба администрации Владивостока