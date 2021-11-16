1 009 непривитых приморцев отстранили от работы — Детковскую и Кожемяко зовут на переговоры

Напомним, с 15 ноября работтодатель в Приморье обязан отстранить работника от выполнения работ или перевести того на удаленный режим работы, если человек не вакцинирован от коронавируса или не поставил первый компонент вакцины. Уже 15 декабря следует отстранять от работы всех, кто не завершил вакцинацию.