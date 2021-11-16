1 009 непривитых приморцев отстранили от работы — Детковскую и Кожемяко зовут на переговоры

1 009 непривитых приморцев отстранили от работы — Детковскую и Кожемяко зовут на переговоры
1 009 непривитых приморцев отстранили от работы — Детковскую и Кожемяко зовут на переговоры
Сегодня, 16:12ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
По данным Федерации профсоюзов Приморья, из-за отсутствия вакцинации от COVID-19 или отсутствия первого укола от работы отстранили 1 009 приморцев.

Главному санитарному врачу Татьяне Детковской и губернатору Приморья Олегу Кожемяко предложили пересмотреть срок, за который сотрудники предприятий должны выполнить требования по вакцинации.

Председатель Федерации профсоюзов Приморья Владимир Исаков заявил, что члены профсоюзов не отрицают необходимость вакцинации и поддерживают меры по предотвращению распространения коронавирусной инфекции, однако отведенный сотрудникам предприятий срок на вакцинирование нуждается в пересмотре.

«Их необходимо сдвинуть не менее, чем на месяц и дать возможность работающим приморцам спокойно сделать прививки или получить медотводы», — заявил Владимир Исаков.

По данным на 15 ноября от работы отстранены:

  • в авиационной компании «Прогресс» от работы отстранены 404 человека;
  • в филиалах КГУП «Примтеплоэнерго» — 150 сотрудников;
  • на Приморской ГРЭС и в центре судостроения «Дальзавод» — по 98 работников;
  • в транспортной компании ВПОПАТ-1 — 93 человека;
  • в филиале ДРСК «Приморские электрический сети» — 85 работников;
  • на дальневосточном заводе «Звезда» — 81 человек.
  • Это не окончательные цифры. Предприятия все еще ведут подсчет и готовят приказы.

Напомним, с 15 ноября работтодатель в Приморье обязан отстранить работника от выполнения работ или перевести того на удаленный режим работы, если человек не вакцинирован от коронавируса или не поставил первый компонент вакцины. Уже 15 декабря следует отстранять от работы всех, кто не завершил вакцинацию.

Сюжеты:
Приморье
БизнесКоронавирусCOVID-19вакцинацияПриморье
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