Ледовый маньяк, визит Трутнева и Владивосток из космоса

Визит Трутнева, победное шествие приморской фотографии и победа в лотерее – уходящая неделя была полна сюрпризов.

Неожиданные события подбрасывали соцсети, картину дня дополняли высокопоставленные чиновники. Стабильными остаются только ежедневные сводки по коронавирусу. Самые интересные и актуальные события семидневки, с 4 по 11 декабря – в обзоре «Золотого Рога» Ледовый маньяк Соцсети Владивостока уже несколько недель рассказывают о так называемом «ледовом маньяке», который объявился в городе. Странный мужчина ходит по улицам и специально толкает на скользком льду женщин, чтобы те падали. Жертвами маньяка стали несколько девушек, все они отметили, что злоумышленник – высокий мужчина (рост 180) в тёмной куртке. В полиции отметили, что обращений по факту происшествия не было. Однако новые случаи действий «ледового маньяка» фиксируются до сих пор. Он уже стал чем-то вроде городской легенды. Юристы сообщили, что привлечь к ответственности злоумышленника можно, но крайне сложно – главная проблема в том, что доказать преступный умысел, то есть, что женщина упала не сама, будет очень трудно. Визит Трутнева Фото: Александр Сафронов/ primorsky.ru На этой неделе Приморье посетил полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев. Полпред осмотрел точки, где ведутся аварийные работы после ледяного шторма, побывал на острове Русский, который сильно пострадал во время циклона. По результатам инспекции Трутнев пообещал, что Приморье получит федеральную помощь в размере 97 миллионов рублей на борьбу с COVID-19. Также будет оказана поддержка в ликвидации последствий ЧС, который ввели в регионе 20 ноября. Край получит дополнительное финансирование для модернизации своих энергосистем и создания резервов на случай повторения стихийного бедствия. Владивосток из космоса В сети появились фотографии Владивостока, сделанные с борта МКС. Их автор – российский космонавт Олег Артемьев. Фото вызвали восторг у подписчиков лётчика и разошлись по интернету. Комментаторы из Приморья и других частей мира восхитились космической красотой приморской столицы. Путин высказался по ситуации в Приморье Президент РФ Владимир Путин выразил озабоченность готовностью энергосистем некоторых регионов к зимнему периоду. В частности, главу государства заинтересовала ситуация в Забайкалье, ЕАО и Приморском крае, который только начал оправляться от последствий ледяного шторма. Министр энергетики Николай Шульгинов отметил, что край столкнулся с беспрецедентным ударом стихии, но справился с ней. Чтобы избежать подобных проблем в будущем, в регионе будет модернизирована энергоинфраструктура – на эти цели уже запланировано 12 миллиардов рублей, работы должны начаться в следующем году. Между тем определённые проблемы в Приморье сохраняются: во многих домах Владивостока до сих пор отсутствует интернет. Некоторые граждане собрались писать письмо президенту, чтобы глава государства подключился к решению данной проблемы. Открытие Русского моста В воскресенье, 6 декабря, было открыто движение по мосту на остров Русский. Переход две недели находился в состоянии «ледяной блокады» – ванты моста покрылись льдом, сверху на проезжую часть падали глыбы льда, разрушая асфальтовое полотно. К работам по расчистке вант были привлечены альпинисты, во время закрытия моста была организована паромная переправа с острова во Владивосток, многие студенты и сотрудники предприятий перешли на удалённый формат работы. Теперь жизнь на острове возвращается в привычное русло. Коронавирусные сводки В крае продолжают ежедневно регистрировать новые случае заболевания COVID-19. Только за последние сутки в Приморье заболели 239 человек – это близко к масимуму в 240 человек, который также был зафиксирован на этой неделе. Общее количество заражённых достигло 24 503. 17 186 граждан выздоровели. Скончались за сутки 2 человек. Всего в крае 280 пациентов стали жертвами заболевания. В регионе продолжает действовать режим повышенной готовности – всем гражданам необходимо соблюдать масочный режим и социальную дистанцию в общественных местах. Сто тысяч за сварщика Фото: Елена Баштовая Речь идет, конечно же, о фотографии. Фотограф Елена Баштовая из Артема получит главный приз за яркий портрет простого сварщика Кирилла Куцева, сделанный во время ремонта моста у бухты Шамора. Жюри конкурса признало ее снимок лучшим среди 2100 работ, присланных со всей России. «Тот кадр получился случайно. У меня была фотосессия на лошадях у берега Шаморы. Мы проходили мимо старого моста, который ремонтировали четверо рабочих. На обратном пути я попросила их мне попозировать. Лучший снимок из той серии я сделала последним, когда фотографировала сварщика Кирилла Куцева. Тогда совсем не думала о конкурсе и о том, что это фото может стать известным, а просто ловила момент и радовалась, что все совпало: свет, фон и удивительные лица, моих „моделей“ — людей честного труда», — рассказывает Елена. Съемка в бухте была одной из первых в фотокарьере Елены. Внезапная радость В 2020 году в Приморском крае клиент Почты России стал лотерейным миллионером, еще шесть человек выиграли от 500 тысяч. Счастливые билеты были приобретены в отделениях Почты России. Имя счастливчика не разглашается. Всего в почтовых отделениях Приморья в текущем году было приобретено около 400 тысяч выигрышных билетов общей суммой на 46 миллионов рублей. Артур Муравьев

