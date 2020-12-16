Ледовый маньяк, визит Трутнева и Владивосток из космоса

Соцсети Владивостока уже несколько недель рассказывают о так называемом «ледовом маньяке», который объявился в городе. Странный мужчина ходит по улицам и специально толкает на скользком льду женщин, чтобы те падали. Жертвами маньяка стали несколько девушек, все они отметили, что злоумышленник – высокий мужчина (рост 180) в тёмной куртке. В полиции отметили, что обращений по факту происшествия не было. Однако новые случаи действий «ледового маньяка» фиксируются до сих пор. Он уже стал чем-то вроде городской легенды. Юристы сообщили, что привлечь к ответственности злоумышленника можно, но крайне сложно – главная проблема в том, что доказать преступный умысел, то есть, что женщина упала не сама, будет очень трудно.