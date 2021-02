Жители Приморья стали больше летать в 2021 году

Приморцы стали больше летать в 2021 году. Согласно показателям пассажиропотока за январь, аэропорт Владивосток обслужил 96 тысяч жителей — это на 5% больше предыдущего месяца, сообщили в пресс-службе аэропорта.

По словам специалистов, наибольший вклад в увеличение показателей внесли рейсы из Владивостока в Южно-Сахалинск, Москву и Петропавловск-Камчатский. Стоит отметить, что в новогодние праздники аэропорт обслужил 40 тысяч пассажиров — на 4% больше, чем в аналогичный период до кризиса COVID-19. На международных направлениях Владивосток-Сеул и Владивосток-Токио, пассажиропоток составил около 1,5 тысяч человек. По итогам 2020 года приморский аэропорт обслужил 1,3 миллиона пассажиров, чем сохранил ведущее место по авиаперевозкам в дальневосточном регионе. «В 2021 году аэропорт Владивосток продолжает работу по развитию пассажиропотока и открытию новых направлений с акцентом на развитие внутреннего туризма», — рассказали в пресс-службе аэропорта Владивосток. Летом аэропорт запустит новые рейсы авиакомпании Nordwind из приморской столицы в Москву, Санкт-Петербург и Сочи.

