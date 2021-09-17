В Приморье растут объемы социальной помощи

Компенсационные выплаты приморцам с низкими доходами увеличатся в 2022 году, сообщили в пресс-службе краевого правительства. Соответствующие изменения в краевой закон были внесены на заседании Законодательного Собрания, состоявшегося 16 сентября.

Как уточнили в региональном министерстве труда и социальной политики, возмещение части затрат, связанных с приобретением жизненно необходимых товаров и лекарственных средств по рецептам врача, возрастет с 1 до 3 тысяч рублей. Выплата полагается малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, — добавили в Минтруда края. Кроме того, в случае смерти члена малоимущей семьи размер выплаты увеличится с 3 до 5 тысяч рублей. Как пояснили специалисты, выплаты действуют с 2006 года. С учетом инфляции и повышения цен на жизненно необходимые товары и лекарственные средства, на расходы, связанные со смертью, возникла необходимость в увеличении их размера. В проекте закона Приморского края «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годы» на предоставление государственной социальной помощи предусмотрено чуть более семи миллионов рублей. Добавим, депутаты Приморья также одобрили законопроект, предусматривающий новую меру социальной поддержки по газификации домов для отдельных категорий граждан. Документ закрепляет категории граждан, которым полагаются меры социальной поддержки в этом сегменте. По оценке специалистов, воспользоваться льготой смогут более 2,3 тысячи семей в крае. Это собственники, зарегистрированные по месту жительства во Владивостоке, Уссурийске, Большом Камне. По оценке регионального министерства труда и социальной политики, расходы краевого бюджета на новую меру социальной поддержки составят 288 миллионов рублей. Отметим, в Приморье реализуется краевая государственная программа «Социальная поддержка населения Приморского края» на 2020–2027 годы.

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