В Приморье выбрали лучшие ролики о противодействии терроризму

Конкурсная комиссия отобрала 9 лучших работ в трех номинациях: «Выбор за нами» — о том как прекрасна жизнь без терроризма и экстремизма, «Безопасные соцсети» и «Горжусь тобой, Приморье». В составе жюри были представители профильных краевых организаций, телевидения, бизнесмены, общественники. Свои работы для участия в конкурсе представили ребята разных возрастов. Некоторые из них работали в коллективах.