В Приморье выбрали лучшие ролики о противодействии терроризму

Конкурсная комиссия отобрала 9 лучших работ в трех номинациях: «Выбор за нами» — о том как прекрасна жизнь без терроризма и экстремизма, «Безопасные соцсети» и «Горжусь тобой, Приморье». В составе жюри были представители профильных краевых организаций, телевидения, бизнесмены, общественники. Свои работы для участия в конкурсе представили ребята разных возрастов. Некоторые из них работали в коллективах.
Среди сильнейших оказались три мультстудии из Находки, Арсеньева и Владивостока. Примечательно, что все три студии основаны на базе реабилитационных центров. «Альбафильм» представили на суд жюри мультфильм «Терроризм — угроза обществу». Его сделали Дмитрий и Илья под руководством педагога Елены Станицкой.
«Парус надежды» порадовал комиссию мультфильмом «Мы за МИР». Над ним работали 13 ребят под руководством педагога допобразования Анны Тюриной.
Мультстудия «Ласточка» удивила жюри необычный ролик «В мире нет места терроризму».
«Ролик, который сделали ребята из СРЦ «Ласточка», к примеру – настоящий кинофильм, где есть и трагедия, и юмор, и счастливый конец. Очень интересные видео были у ребят из Находки, «Паруса надежды»», — поделилась впечатлениями член жюри, главный редактор телеканала «ОТВ-Прим» Татьяна Устюгова.
Свою заслуженную награду — смартфоны получили и брат с сестрой — Максим и Габриэла Лугины. Независимо друг от друга они представили на суд членов жюри каждый свой анимационный ролик. Двенадцатилетний воспитанник Нахимовского военного училища Максим порадовал комиссию сложной мультипликационной работой «Безопасные соцсети». Ученица 9-го класса владивостокской школы Габриэла заслужила свой приз работой «Межнациональные отношения».
Третий победитель со смартфоном — пятнадцатилетняя Алина Осипова с видеороликом «Жизнь — и есть счастье!».
«Очень тяжело далось жюри решение о том, чтобы наградить брата и сестру. У них реально крутые анимационные ролики. Они разные, но они очень достойные. ребята просто молодцы, что их сделали», — поделился информацией из судейского «закулисья» член жюри, советник генерального директора ОАО «Владивостокский морской рыбный порт» Дмитрий Легкий.
Наушники получила Анастасия Харитонова. Двенадцатилетняя девушка в своем ролике рассказала «Что делать, если вы нашли подозрительный предмет».
Самый юный обладатель наушников учится только во втором классе. Жюри выделили активность Кости Русакова. На «Детство безОпасности» он отправил целых три работы.
Также комиссия выделила Яну Коноваленко, педагога-организатора КГБУСО «Артёмовский СРЦН» за видеоролик, в котором она показала активную работу с детьми, направленную на гармонизацию межэтнических отношений.
Напомним, в Приморье действует государственная программа «Безопасный край» на 2020-2027 годы.