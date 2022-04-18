Жителям Владивостока закрыли путь в парки и на кладбища

Во Владивостоке началась обработка городских территорий от клещей. Работы пройдут во всех парках, в том числе и на кладбищах.

Первой противоклещевой обработке подверглась территория парка культуры и отдыха имени Сергея Лазо. Сегодня в этот парк заходить не просто запрещено, а попросту опасно для жизни и здоровья. Кроме того, акарицидную и дератизационную обработку проведут в ландшафтно-парковой зоне ДВФУ, на кладбищах «Лесное», «Морское», «Центральное» и «Аякс», в сквере имени Суханова, в парках Минного городка и Покровском. График работ мэрия Владивостока опубликует по мере необходимости. Гостей и жителей дальневосточной столицы просят отнестись к проводимым мероприятиям и ни в коем случае не нарушать запрет на посещение, так как это чревато негативными последствиями для здоровья. «Зезон клещей» в Приморье открыт почти с начала апреля. Очевидцы делятся фотоснимками со своих «свиданий с Валерами», а также сообщают локазции, где их настигла такая встреча. Напомним, в Приморском крае можно вакцинироваться от укусов клещей, однако сделать это стоит не позже, чем за две недели до посещения мест их скопления. Специалисты напоминают, если к телу присосался клещ, то его необходимо незамедлительно снять и отправить на исследование в ближайшую специализированную лабораторию. Список необходимых оргнаизаций можно найти на сайте правительства Приморского края. Ранее «Золотой Рог» писал, что согласно исследованию Компании развития общественных связей (КРОС), одна из самых распространенных фобий среди приморцев — это боязни укуса клеща.

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