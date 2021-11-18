Камчатка зимой не останется без авиационного топлива — северный завоз завершен

Каждый год после открытия навигации стартует программа по обеспечению северных территорий России жизненно-важными товарами и топливно-энергетическими ресурсами. Северный завоз ограничен во времени, из-за этого действие летней навигации используют с максимальной эффективностью.

Группа ННК представлена в Камчатском крае двумя предприятиями: ООО «Компания «Солнечный ветер» и АО «ННК-Камчатнефтепродукт». Это не только крупнейший поставщик автомобильного, но и авиационного топлива для Международного аэропорта Петропавловска-Камчатского и аэропортов севера края. Доставка происходит с Хабаровского НПЗ. Технологически — это один из самых передовых заводов России. За последние несколько лет объем инвестиций в модернизацию предприятия превысил 3 миллиарда долларов. Предприятие производит продукцию исключительно для Дальнего Востока. Одна из стратегических задач ННК — обеспечение надежности и стабильности поставок авиатоплива в северные регионы с сохранением его высокого качества на всех этапах транспортировки. Для это используется целая цепочка дочерних предприятий ННК: с завода топливо попадает на Владивостокскую нефтебазу «ННК-Приморнефтепродукт», где проходит очередной контроль качества, затем по морю отправляется на нефтебазу «ННК-Камчатнефтепродукт» и при перевалке вновь подвергается проверке. Кроме того, на предмет посторонних примесей обследуются емкости танкеров, которые повезут авиационное топливо дальше – в северные аэропорты полуострова. ННК снабжает керосином 8 воздушных гаваней Камчатки, при этом основными преимуществами авиационного керосина ННК марки РТ являются высокие экологические свойства, низкая нагарообразующая способность и высокая термоокислительная стабильность. Группа ННК как социально-ответственная компания, ежегодно осуществляет поставки топлива в отдаленные и труднодоступные населенные пункты ДФО в рамках северного завоза, несмотря на сложные климатические условия и инфраструктурные ограничения.

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