Сделаем Владивосток чище и уютнее

Владивосток усердно готовится к летнему сезону, приёму гостей и друзей краевого центра, да и к прогулкам собственно жителей города по его улицам, скверам и площадям.

Вот уже две недели во Владивостоке идёт генеральная уборка города от накопившегося за минувшую зиму мусора. Продлится она в течение двух месяцев, до конца весны. Коммунальные службы практически ежедневно приводят в порядок и центральную часть Владивостока, и окраины, и пригород. Сделать любимый город чище и уютнее муниципальным предприятиям помогают местные жители. Например, в минувшую субботу на уборку территории вышли ученики средней школы № 60 на Второй Речке. С установлением постоянных плюсовых температур специалисты МУП «Содержание городских территорий» практически ежедневно выводят на улицу технику, чтобы отмыть автобусные остановки, очистить их от различных объявлений, надписей и граффити. Только за минувшую неделю в городе отремонтировано одиннадцать остановочных павильонов, в том числе «Молодёжная», «Окатовая», «Санаторная», «Амурский залив», «Дом Ветеранов», «Седанка», «Бестужева». Как отмечает главный специалист городского управления дорог Денис Наумов, ремонт других остановок начнётся в ближайшее время. «Ремонтировать будем как „тёплые“, так и обычные», — подчеркнул он. По заказу городской администрации привлечённые подрядные организации ремонтируют на остановочных павильонах крыши, меняют при необходимости боковые стенки, восстанавливают скамейки и в целом приводят остановки в порядок. Также власти Владивостока планируют постепенно заменить все старые остановки на новые. В этом году их намечено смонтировать около восьми десятков, 16 из них появятся в рамках капитального ремонта автотрасс по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», 50 «умных» остановочных павильонов смонтируют благодаря заключённой концессии с компанией «Цифровое Приморье», другие установят за счёт средств городского бюджета и субсидий от правительства. Продолжается работа и по очистке города от использованных автопокрышек. Как доложили на заседании штаба по проведению санитарного двухмесячника главе города Константину Шестакову, только за минувшую неделю с улиц Владивостока собрано и передано на переработку 3 250 старых шин, а с начала года это количество уже превышает 20 тысяч. По словам специалистов городского управления дорог, старые покрышки передают в специализированную компанию на переработку, где из них изготавливают резиновую крошку — в дальнейшем её используют для обустройства безопасного покрытия детских и спортивных площадок. А уже в эту субботу, 23 апреля, пройдёт общегородской субботник. Помочь сделать Владивосток чище и уютнее может каждый житель нашего лучшего города.

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