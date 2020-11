Еще одна дальневосточная компания хочет рискнуть с "Суперджетом"

Якутские авиакомпании не смущают проблемная история российского лайнера

Якутские авиакомпании не смущают проблемная история российского лайнера Авиакомпания «АЛРОСА» (Якутии) проводит тендер на право предоставления двух самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100LR) или эквивалента в операционный лизинг с опционом на одно судно. Первый самолет необходимо поставить не позднее 31 марта 2020 года, второй - не позднее 15 мая 2020 года. Срок аренды - 6 лет. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,513 млрд рублей, следует из данных сайта госзакупок. На данный момент в парке АК «АЛРОСА» «суперджетов» нет - флот перевозчика состоит из самолетов Boeing 737-800 и -700, Ту-154, Ан-24, Ан-38 и Ил-76. SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатанты в России – «Аэрофлот» и авиакомпания «Якутия» (на 100% принадлежит правительству Якутии). В июне совладелец группы S7 Владислав ФИЛЕВ публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100. 9 октября SSJ-100 АК «Якутия», выполнявший пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, на борту находились 5 членов экипажа и 91 пассажиров. После посадки самолета в условиях гололеда он выкатился за пределы рабочей части ВПП на расстояние около 250 м на ее реконструируемый участок. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. Никто не пострадал. 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие. Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «АЛРОСА» осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы. Базируется в Якутии (аэропорт «Мирный») и Москве (аэропорт «Домодедово». Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток. Фото ТАСС

