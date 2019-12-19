Еще одна дальневосточная компания хочет рискнуть с "Суперджетом"

Еще одна дальневосточная компания хочет рискнуть с "Суперджетом"

19 декабря 2019, 11:41
Общество
Якутские авиакомпании не смущают проблемная история российского лайнера

Якутские авиакомпании не смущают проблемная история российского лайнера

Авиакомпания «АЛРОСА» (Якутии) проводит тендер на право предоставления двух самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ-100LR) или эквивалента в операционный лизинг с опционом на одно судно.

Первый самолет необходимо поставить не позднее 31 марта 2020 года, второй - не позднее 15 мая 2020 года. Срок аренды - 6 лет. Начальная (максимальная) цена контракта - 1,513 млрд рублей, следует из данных сайта госзакупок.

На данный момент в парке АК «АЛРОСА» «суперджетов» нет - флот перевозчика состоит из самолетов Boeing 737-800 и -700, Ту-154, Ан-24, Ан-38 и Ил-76.

SSJ-100 - первый гражданский самолет, разработанный в России. Относится к семейству региональных судов, дальность полета базовой версии - 4,4 тыс. км, вместимость - 98 пассажиров. Его использование началось в 2011 году. За рубежом SSJ-100 эксплуатируется в Мексике и Ирландии, крупнейший эксплуатанты в России – «Аэрофлот» и авиакомпания «Якутия» (на 100% принадлежит правительству Якутии).

В июне совладелец группы S7 Владислав ФИЛЕВ публично поднял вопрос безопасности самолета Sukhoi Superjet 100.

9 октября SSJ-100 АК «Якутия», выполнявший пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, на борту находились 5 членов экипажа и 91 пассажиров. После посадки самолета в условиях гололеда он выкатился за пределы рабочей части ВПП на расстояние около 250 м на ее реконструируемый участок. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. Никто не пострадал. 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.

Досье газеты «Золотой Рог»: Авиакомпания «АЛРОСА» осуществляет грузовые и пассажирские перевозки по России, чартерные международные перевозки в страны СНГ, Азии и Европы. Базируется в Якутии (аэропорт «Мирный») и Москве (аэропорт «Домодедово».

Олег КЛИМЕНКО. Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото ТАСС

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