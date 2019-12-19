Еще одна дальневосточная компания хочет рискнуть с "Суперджетом"

9 октября SSJ-100 АК «Якутия», выполнявший пассажирский рейс по маршруту Улан-Удэ - Якутск, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы аэропорта Якутск, на борту находились 5 членов экипажа и 91 пассажиров. После посадки самолета в условиях гололеда он выкатился за пределы рабочей части ВПП на расстояние около 250 м на ее реконструируемый участок. При движении по нерабочей части летного поля разрушились основные опоры шасси, были повреждены силовые элементы планера. Никто не пострадал. 5 мая следовавший из Москвы в Мурманск SSJ-100 «Аэрофлота» вернулся в аэропорт «Шереметьево», где совершил аварийную посадку и загорелся. Жертвами катастрофы стали 41 человек из находившихся на борту 78 человек. В рамках расследования трагедии рассматриваются версии об ошибке пилотирования, отказе техники, погодных условиях и другие.