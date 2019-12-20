Банки не будут отказывать в дешевой ипотеке

«Что касается 2-процентной ипотеки для Дальнего Востока. А почему банки должны отказывать? Мы же субсидируем это из бюджета. Для них эта ипотечная ставка не будет приносить никаких убытков, наоборот, это гарантия со стороны правительства. Так что я не ожидаю здесь каких-то сложностей. Но тем не менее мы, конечно, будем смотреть за практикой применения этих мер, реализацией этих мер», - сказал глава государства, отвечая на вопрос «не случится ли так, что банки начнут ужесточать условия и требования для таких невыгодных, неудобных клиентов?».