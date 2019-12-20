Банки не будут отказывать в дешевой ипотеке

Банки не будут отказывать в дешевой ипотеке

20 декабря 2019, 07:42
Общество
Гарантировал президент Владимир Путин

Гарантировал президент Владимир Путин

Процедуры использования материнского капитала для взноса в счет ипотеки или ее погашения очень сложные, но ситуация будет меняться, сообщил президент России Владимир ПУТИН в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции.

«Что касается 2-процентной ипотеки для Дальнего Востока. А почему банки должны отказывать? Мы же субсидируем это из бюджета. Для них эта ипотечная ставка не будет приносить никаких убытков, наоборот, это гарантия со стороны правительства. Так что я не ожидаю здесь каких-то сложностей. Но тем не менее мы, конечно, будем смотреть за практикой применения этих мер, реализацией этих мер», - сказал глава государства, отвечая на вопрос «не случится ли так, что банки начнут ужесточать условия и требования для таких невыгодных, неудобных клиентов?».

«Банки не отказывают в использовании материнского капитала для решения вопросов, связанных с ипотекой. Просто процедуры получения этих средств чрезмерно усложнены и создают проблемы для людей. Здесь вы абсолютно правы. И, вне всяких сомнений, нужно эту ситуацию менять. Нужно уменьшать количество дней, которые требуются сегодня для того, чтобы внести эти средства материнского капитала в качестве первичного вклада в ипотеку или в погашение ипотеки и так далее», - продолжил глава государства.

По мнению г-на Путина, необходимо расширять применение электронного документооборота, чтобы отношения между клиентом банка и пенсионным фондом, через который идет материнский капитал, соответствующими застройщиками осуществлялись без участия человека.

Газета "Золотой Рог", Владивосток.

Фото РИА Новости

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