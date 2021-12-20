Аллея щелкунчиков, домик Деда Мороза и каток ждут горожан и гостей Владивостока

Сегодня, 20 декабря, и во вторник, 21 декабря, ледовая площадка будет временно закрыта, что связано с проведением технических работ в зоне фудгородка.
Со среды каток начнёт работать ежедневно, с 11 до 23 часов. Кроме того, 24, 25, 28, 29 и 30 декабря с 16:30 до 17:30 здесь будут проходить бесплатные занятия, их проведет тренер по фигурному катанию. Как ожидается, каток можно будет посещать до середины февраля.
В этом году функционал катка расширен. В его центральной части расположен фудгородок, где жители и гости Владивостока в уютной обстановке смогут насладиться вкусной и горячей едой от ресторанов и пекарен города. Попасть туда можно будет как через зону катка, так и через специальные мостовые переходы.
Отметим, атмосферу зимнего праздника на площади создают 28-метровая ёлка, аллея щелкунчиков, домик Деда Мороза, а также различные светодиодные арт-объекты, фотозоны и игровые территории. Для маленьких детей здесь установлена игровая зона «Лабиринт», а ребята постарше со своими родителями смогут поиграть в кёрлинг.