Экологи призвали подключить к обустройству зелёных зон во Владивостоке архитекторов и строителей

По его словам, речь идёт не о локальных скверах, а об озеленении всего города. Назрела необходимость разработать каталог типовых решений по озеленению городских пространств, обозначил задачу вице-мэр. Сейчас всеми работами по высадке и уходу за растениями в краевом центре занимается муниципальное учреждение «Дороги Владивостока». Её директор Лилия Остюкова рассказала, что на сегодняшнее состояние городских растений очень сильно повлиял ледяной дождь, последствия которого до сих пор устраняют. В планах — санитарная обрезка более восьми тысяч деревьев на 40 улицах города. По многим адресам также будет проведена формовочная обрезка.
Также, по её словам, в этом году планируется провести комплексное озеленение в городских скверах, среди которых сквер Рыбацкой славы, общественные пространства на улицах Адмирала Горшкова и Черёмуховой. Появятся и новые зеленые зоны. Например, на Океанском проспекте, 88, где ранее были убраны незаконные объекты.
Что касается высадки новых растений, то в этом году улицы города украсят 350 тысяч однолетних цветов, более 12 тысяч кустарников и более 2,5 тысяч деревьев. Кроме того, специалисты муниципального предприятия рассматривают варианты озеленения скалистых откосов.
Сейчас рассматриваются две территории, где эти работы могут быть проведены. Это откосы на улице Суханова, в районе «Фуникулёра», и на улице Олега Кошевого.
По мнению представительницы сообщества озеленителей Виталии Сулимовской, в наиболее плачевном состоянии сейчас находится озеленение придомовых территорий. Как правило, жители высаживают растения собственными силами, из-за чего некоторые клумбы выглядят хаотично и не эстетично.
Необходимо провести просветительскую работу с управляющими компаниями, чтобы они осознали важность этой работы и ознакомились с основными принципами озеленения, считает Виталия Сулимовская.
Своим видением озеленения огорода поделился руководитель адаптационного питомника Приморского океанариума Аркадий Безделев. Он заметил, что при озеленении городских пространств важно выбрать такие сочетания растений, которые обеспечат несколько пиков декоративности максимально длительное время — с ранней весны до поздней осени.
В завершение обсуждения участники стратегической сессии договорились встретиться вновь, чтобы обсудить план по озеленению территорий Владивостока, но на этот раз уже с архитекторами и строительными компаниями, которые играют не последнюю роль в городском озеленении.