Руководство Красноармейской больницы тратило казённые деньги неэффективно

Руководство Красноармейской больницы тратило казённые деньги неэффективно
Руководство Красноармейской больницы тратило казённые деньги неэффективно
Сегодня, 16:15ОбществоФото: 1mediainvest.ru
После комплексной проверки Красноармейской районной больницы отправлены в отставку главный врач и главный бухгалтер.

Проверяющие выявили нецелевое использование средств краевого бюджета и ОМС, нарушение порядка ведения бухгалтерского учёта, положений об оплате труда, законодательства РФ в сфере закупок товаров, работ и услуг в части оплаты государственных контрактов, сообщили в пресс-службе края.

Как уточнил министр государственного финансового контроля Приморского края Андрей Блохин, из краевого бюджета нецелевым образом израсходовано 300 тысяч рублей, из средств ОМС — почти 1,3 миллиона, неэффективно использовано более 191 тысячи рублей региональных денег, не нашли оборудование, на которое было потрачено 566,8 тысячи рублей.

Кроме того, установлено, что на 1 октября прошлого года имелась кредиторская задолженность в размере 18,3 миллиона рублей, в том числе просроченная — 16,5 миллионов рублей.

В министерстве здравоохранения Приморья подчеркнули, что уже приняли меры: заменили главврача и главного бухгалтера. А сведения о нарушениях в сфере начисления заработной платы переданы в правоохранительные органы.

Сюжеты:
Приморье
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ЗдравоохранениекоррупцияПриморье
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