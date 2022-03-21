Чат-бот ответит на острые вопросы приморцев

Люди хотят получать свежие новости немедленно — к этому нас приучил интернет. Сейчас граждан волнуют сотни вопросов: что будет с ценами и лекарствами, с бизнесом, продолжатся ли действия льготных госпрограмм и тому подобное. Создатели «Помощника «Объясняем.рф» собрали самые актуальные вопросы россиян и ответы на них, чтобы граждане могли быстро получить информацию из первых уст.