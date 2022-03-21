Чат-бот ответит на острые вопросы приморцев

Помощник «Объясняем.рф» позволит приморцам найти ответы на важные социальные и бытовые вопросы, информация о которых не представлена на основном портале Объясняем.рф.
Чат-бот — удобный инструмент, позволяющий мгновенно получить ответ на интересующий вопрос, что в современном обществе довольно востребовано.
Люди хотят получать свежие новости немедленно — к этому нас приучил интернет. Сейчас граждан волнуют сотни вопросов: что будет с ценами и лекарствами, с бизнесом, продолжатся ли действия льготных госпрограмм и тому подобное. Создатели «Помощника «Объясняем.рф» собрали самые актуальные вопросы россиян и ответы на них, чтобы граждане могли быстро получить информацию из первых уст.
Через помощника любой пользователь может получить оперативную и актуальную информацию о лекарствах, пособиях и новых мерах поддержки, узнать о контроле цен за социально важными продуктами, текущей ситуации с денежными операциями и следить за обновлениями по другим темам.
Студентка ДВФУ Светлана Григорьева воспользовалась чат-ботом «Помощник «Объясняем.рф» во ВКонтакте и отметила удобный интерфейс сервиса — изначально доступны три опции: «ответы на вопросы», «задать вопрос» и «поделиться ботом».
— Я выбрала первый вариант. «Помощник» предложил выбрать интересующую категорию: образование, здравоохранение, соцзащита и другие. Среди вопросов на тему образование были самые разные: от мер безопасности в учебных заведениях до телефонов «горячей линии» для родителей, — сказала Светлана.
По её мнению, пользоваться чат-ботом удобно — интуитивно понятно, какую кнопку нажать, чтобы получить ответ. Студентка рассказала, что в конце предлагается оценить полученный ответ, а значит, считает она, механизм активно развивают и улучшают.
Стоит отметить, если вопрос по одной теме будет задан несколькими пользователями «личного помощника», то ответ на него будет оформлен и размещен на сайте Объясняем.рф.
Напомним: портал «Объясняем.рф» служит для информирования населения о социально-экономической ситуации в России.
Справка «ЗР»
Ссылки на чат-бот «Помощник Объясняем.рф»:
в Telegram: http://url-shortener.yc.fstrk.io/E9CNoAZf
в Viber: http://url-shortener.yc.fstrk.io/R5Q2hN6w
в «ВКонтакте»: https://vk.com/app7156066_-210913552.