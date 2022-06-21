В Минкульте выразили сомнение по поводу возможных выступлений сбежавших звезд в РФ

В Минкульте выразили сомнение по поводу возможных выступлений сбежавших звезд в РФ
В Минкульте выразили сомнение по поводу возможных выступлений сбежавших звезд в РФ
Вчера, 17:11ОбществоФото: government.ru
Министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова заявила, что эстрадным знаменитостям, спешно покинувшим Россию после начала спецоперации на Украине и сейчас активно высказывающихся против своей страны из-за границы, будет потом проблематично снова выступать на российской сцене.

По ее словам, уехавших артистов вынуждают критиковать свою страну обязательства перед государствами, в которых они сейчас находятся, пишет pravda.ru со ссылкой на НТВ.

Любимова также отметила, что нелегко быть представителем культуры там, где этой культуры нет, добавив, что уехавшие прекрасно понимают: на иностранных площадках им не получить ту сцену, труппы и партнеров того уровня, к которому они привыкли в России. И наконец, зарубежные труппы, театры и оркестры вряд ли будут относиться к чужакам так же доброжелательно, как тех принимали в составе отечественных творческих коллективов.

В своем интервью в эфире НТВ министр культуры РФ подчеркнула: она не понимает, как сбежавшие звезды собираются смотреть в глаза своим российским коллегам и зрителям.

«Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», — резюмировала Ольга Любимова.

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