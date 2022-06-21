В Минкульте выразили сомнение по поводу возможных выступлений сбежавших звезд в РФ

По ее словам, уехавших артистов вынуждают критиковать свою страну обязательства перед государствами, в которых они сейчас находятся, пишет pravda.ru со ссылкой на НТВ.
Любимова также отметила, что нелегко быть представителем культуры там, где этой культуры нет, добавив, что уехавшие прекрасно понимают: на иностранных площадках им не получить ту сцену, труппы и партнеров того уровня, к которому они привыкли в России. И наконец, зарубежные труппы, театры и оркестры вряд ли будут относиться к чужакам так же доброжелательно, как тех принимали в составе отечественных творческих коллективов.
В своем интервью в эфире НТВ министр культуры РФ подчеркнула: она не понимает, как сбежавшие звезды собираются смотреть в глаза своим российским коллегам и зрителям.
«Эти люди обидели своего зрителя, который за деньги приходил на их концерты и спектакли и который их искренне любил», — резюмировала Ольга Любимова.