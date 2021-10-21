Строители Приморья не испытывают радости от грядущей нерабочей недели

Приморские строители не горят желанием останавливать работы на время вынужденных «выходных» в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Предложение премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой многие строители края не оценили, несмотря на одобрения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил 20 октября. Строительная сфера — одна из самых пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Взрывной рост цен на стройматериалы и недвижимость — одно из последствий, которые ощутили все россияне. И маловероятно, что очередные ограничения приведут к чему-то хорошему в этой сфере, пишет «Альянс HELP». «Мы останавливаться точно не будем, будем работать. Наша специфика — частное домостроение: все объекты находятся в поселках. Скопления людей у нас нет, работает сработанная бригада в несколько человек, что никак на заболеваемости не отражается. Пытаемся успеть по максимуму сделать работы, которые связаны с мокрыми процессами — бетон, кладка и так далее, чтобы минимизировать это в зимний период», — рассказал Евгений Ходунов, главный инженер приморской строительной компании ООО «ПСК Дело». Инициатива не вызвала энтузиазма и у у почетного председателя Совета «Альянса строителей Приморья», экс-начальника Главка «Главвладивостокстрой» Владимира Нескоблинова. Он уверен, что такое решение может быть выгодным исключительно для чиновников, а строители, особенно зарабатывающие на жизнь физическим трудом и напрямую зависящие от количества работы, окажутся в проигрыше. «В капиталистической России потерян призыв: ежедневным трудом мы увеличиваем богатство своей Родины и страны! Никто из чиновников не употребляет слова «Надо трудиться, товарищи!», — акцентировал строитель.

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