Строители Приморья не испытывают радости от грядущей нерабочей недели

Строители Приморья не испытывают радости от грядущей нерабочей недели
Строители Приморья не испытывают радости от грядущей нерабочей недели
Сегодня, 17:48ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
Приморские строители не горят желанием останавливать работы на время вынужденных «выходных» в нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября.

Предложение премьер-министра Михаила Мишустина и вице-премьера Татьяны Голиковой многие строители края не оценили, несмотря на одобрения президента РФ Владимира Путина, которое он озвучил 20 октября.

Строительная сфера — одна из самых пострадавших из-за эпидемии коронавируса. Взрывной рост цен на стройматериалы и недвижимость — одно из последствий, которые ощутили все россияне. И маловероятно, что очередные ограничения приведут к чему-то хорошему в этой сфере, пишет «Альянс HELP».

«Мы останавливаться точно не будем, будем работать. Наша специфика — частное домостроение: все объекты находятся в поселках. Скопления людей у нас нет, работает сработанная бригада в несколько человек, что никак на заболеваемости не отражается. Пытаемся успеть по максимуму сделать работы, которые связаны с мокрыми процессами — бетон, кладка и так далее, чтобы минимизировать это в зимний период», — рассказал Евгений Ходунов, главный инженер приморской строительной компании ООО «ПСК Дело».

Инициатива не вызвала энтузиазма и у у почетного председателя Совета «Альянса строителей Приморья», экс-начальника Главка «Главвладивостокстрой» Владимира Нескоблинова. Он уверен, что такое решение может быть выгодным исключительно для чиновников, а строители, особенно зарабатывающие на жизнь физическим трудом и напрямую зависящие от количества работы, окажутся в проигрыше.

«В капиталистической России потерян призыв: ежедневным трудом мы увеличиваем богатство своей Родины и страны! Никто из чиновников не употребляет слова «Надо трудиться, товарищи!», — акцентировал строитель.

Сюжеты:
Приморье
КоронавирусстроительствоПриморье
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «Золотой Рог — пресса» («Zrpress»)

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Издательская компания «Золотой Рог» (ОГРН 1162536095358)

Об использовании материалов сайта

Адрес:

И.о. главного редактора: Данилова А.В.

Адрес: 690014, Приморский край, г. Владивосток, ул. Некрасовская д. 36 «Б», офис 606

Контакты:

Отдел рекламы:

Тел: 8 (42-32) 45-92-22

+7 984 156-58-77

E-mail: ads@zrpress.ru

Тел./факс: (42-32) 45-04-85

E-mail: priem@zrpress.ru

Регистрационный номер и дата принятия решения о регистрации: серия ЭЛ № ФС 77 — 81105 от 17.05.2021; зарегистрировавший орган: Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций

Содержит информационную продукцию категории 18+.

Регионы